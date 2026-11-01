Kylian Mbappe a donné le ton en transformant un penalty dès la 11e minute, après avoir été fauché par Matteo Prati sur une décision controversée. Jude Bellingham a doublé la mise dix minutes plus tard, à la réception d’une belle passe en profondeur d’Arda Guler, avant que Yan Diomande n’enroule une superbe frappe dans la lucarne depuis l’extérieur de la surface, à la suite d’un corner.
Madrid a terminé avec 22 tirs et 3,45 buts attendus (xG), et aurait pu l’emporter plus largement si Mbappe n’avait pas trouvé le poteau juste avant l’heure de jeu. La seconde période a surtout été consacrée à la gestion de l’avantage, même si un penalty accordé au Racing a été annulé par la VAR à la moitié de celle-ci. Les locaux n’ont cadré qu’un seul tir de tout l’après-midi.
GOAL note les joueurs du Real Madrid après leur prestation à El Sardinero...
Gardien & défense
Thibaut Courtois (7/10) : Un après-midi remarquablement calme pour le capitaine. Il n’a été sollicité qu’une fois, repoussant la tentative d’Iker Luque à la 12e minute, tandis que le bloc devant lui tenait bon.
Trent Alexander-Arnold (7/10) : Il a apporté de la largeur et de la qualité balle au pied sur le côté droit, créant deux occasions pour Guler en première période. Il a longtemps contenu Inigo Vicente, même si l’ailier a tout de même trouvé des espaces pour adresser quelques ballons dangereux.
Related Topics
Ibrahima Konate (7/10) : Solide, sans être spectaculaire. Le Racing l’a rarement mis à l’épreuve dans son dos, et il a géré sereinement les situations qui se présentaient à lui, même si Madrid n’a pas remporté beaucoup de duels aériens.
Dean Huijsen (8/10) : Calme et sûr de lui aux côtés de Konate. Il a relancé avec assurance depuis l’arrière et bien lu le jeu pour couper court aux tentatives de contre-attaque du Racing.
Marc Cucurella (8/10) : Actif aux deux extrémités du terrain, il a soutenu l’attaque tout en limitant la menace du Racing sur son côté. Il a concédé quelques coups francs évitables en seconde période, mais a encore livré une prestation pleine d’énergie.
Milieu de terrain
Aurelien Tchouameni (7/10) : Il a bien coupé les offensives adverses devant la défense et s’est procuré deux occasions, plaçant une tête à côté sur un corner de Guler puis tirant au-dessus après la pause. Il s’en est bien sorti lorsque la VAR a annulé un penalty sifflé contre lui à la 72e minute.
Bernardo Silva (7/10) : Il a fait circuler le ballon avec sa sûreté technique habituelle, aidant Madrid à contrôler la possession au milieu. Il s’est déplacé dans les demi-espaces pour créer des surnombres avant d’être remplacé à la 77e minute.
Attaque
Arda Guler (9/10) : Il a orchestré le jeu tout l’après-midi. Sa passe en profondeur parfaitement dosée a amené le but de Bellingham, et il a créé occasion sur occasion pour ses coéquipiers. Il a également contraint Julen Agirrezabala à deux arrêts avant de céder sa place à la 67e minute.
Jude Bellingham (9/10) : Partout à la fois. Il s’est glissé dans la surface pour inscrire le deuxième but à la 21e minute, a contraint Agirrezabala à deux arrêts sur une tête et une tentative à bout portant, puis a offert à Mbappe le tir qui a heurté le poteau. Ses courses tardives vers la surface et ses combinaisons ont été essentielles à la domination de Madrid en première période.
Yan Diomande (8/10) : Remuant sur le côté gauche, il a été récompensé par une superbe frappe du pied droit dans la lucarne pour porter le score à 3-0 à la 36e minute. Une menace constante avant de céder sa place à la 85e minute.
Kylian Mbappe (9/10) : Il a obtenu le penalty et l’a transformé avec sang-froid pour ouvrir le score. Malchanceux de ne pas inscrire un deuxième but lorsqu’il a touché le poteau avant l’heure de jeu, il a aussi créé plusieurs occasions pour ses coéquipiers alors que Madrid continuait à pousser.
Remplaçants & entraîneur
Brahim Diaz (6/10) : Il a remplacé Guler pour les 23 dernières minutes et le temps additionnel. Il a apporté de la fraîcheur, mais n’a guère eu l’occasion de se montrer, hormis sur un tir contré en fin de match.
Eduardo Camavinga (6/10) : Entré à la place de Silva à la 77e minute, il s’est montré propre balle au pied et a servi Mbappe pour une occasion en fin de match.
Endrick (6/10) : Entré à la place de Diomande à la 85e minute, il s’est montré remuant, tirant à côté de loin dans le temps additionnel avant de servir Mbappe pour une dernière tentative.
Jose Mourinho (8/10) : Son équipe avait plié le match en 36 minutes grâce à un jeu offensif incisif qui a submergé les locaux. Madrid a maîtrisé la seconde période sans difficulté, même s’il lui a fallu l’intervention de la VAR pour ne pas encaisser de but.