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Le Borussia Dortmund a laissé filer une avance de deux buts, Niclas Fullkrug punissant son ancien club, avant qu’un rebondissement en fin de match n’envoie le BVB en huitièmes de finale de la Coupe d’Allemagne.

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Le Borussia Dortmund s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Allemagne au terme d’un match illustrant toute l’imprévisibilité des rencontres à élimination directe. L’équipe de Niko Kovac a d’abord maîtrisé le ballon et rapidement pris l’avantage 2-0, grâce à des buts de Serhou Guirassy et Carney Chukwuemeka inscrits dans les 17 premières minutes.

Le Werder Brême est néanmoins resté dangereux, obligeant Gregor Kobel à multiplier les arrêts. La rencontre a basculé après l’heure de jeu, à la suite de l’entrée de Niclas Fullkrug, ancien attaquant de Dortmund. L’international allemand a marqué sur penalty à la 65e minute, avant d’égaliser trois minutes plus tard d’une frappe rasante de l’extérieur de la surface.

Ces deux buts en trois minutes ont transformé une soirée tranquille en fin de match sous tension. Mais c’est le remplaçant Marcel Sabitzer qui a eu le dernier mot, en enroulant un coup franc du pied droit dans la lucarne à la troisième minute du temps additionnel, évitant ainsi la prolongation à Dortmund.

GOAL note les joueurs de Dortmund après la rencontre au Signal Iduna Park.

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Gardien et défense

Gregor Kobel (7/10) : A préservé l’avantage de Dortmund grâce à des arrêts devant Marco Grull et Cedric Itten en première période, puis s’est de nouveau interposé face à Itten et Youri Regeer après la pause. Il a réalisé quatre arrêts au total, mais ne pouvait rien sur les deux buts de Fullkrug.

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Joane Gadou (8/10) : Une prestation impressionnante du défenseur très estimé. Il a bien lu le jeu et adressé un excellent centre que Guirassy a repris de la tête juste au-dessus avant la mi-temps.

Waldemar Anton (8/10) : Impérial au cœur de la défense à trois. Solide dans les duels, il a créé une occasion pour Felix Nmecha en première période et a failli donner lui-même la victoire à son équipe d’une tête contrée en fin de match.

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Nico Schlotterbeck (8/10) : Agressif et entreprenant, le capitaine a utilisé sa vitesse pour étouffer les contre-attaques et est monté au milieu pour lancer les offensives. Il a également vu une tête sur un centre de Joey Veerman être contrée en début de match.

Milieu de terrain et pistons

Julian Ryerson (6/10) : Une prestation très contrastée. Il a délivré une passe décisive millimétrée à Guirassy pour l’ouverture du score et déployé une énergie inépuisable sur le côté droit. Mais son intervention irréfléchie sur Mick Schmetgens a provoqué le penalty de la 64e minute, lui a valu un carton jaune et a lancé le retour de Brême. Remplacé par Daniel Svensson à la 71e minute.

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Felix Nmecha (7/10) : A tenu efficacement son rôle de sentinelle, protégeant la défense à trois et assurant la circulation du ballon. Il a mis Karl Hein à l’épreuve d’une tentative en première période et, comme un symbole, a obtenu dans le temps additionnel le coup franc sur lequel Sabitzer a inscrit le but de la victoire.

Joey Veerman (7/10) : A bien fait circuler le ballon au sein du double pivot et délivré le centre repris de la tête par Schlotterbeck en début de match. Averti au début de la seconde période, il a été remplacé par Sabitzer à la 71e minute.

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Maximilian Beier (7/10) : A travaillé sans relâche sur le flanc gauche dans son rôle de piston, et ses appels ont étiré la défense de Brême. Il a servi Nmecha pour une tentative en seconde période, même si sa propre frappe lointaine est passée largement au-dessus et à côté.

Attaque

Jobe Bellingham (7/10) : A apporté la créativité dont le BVB avait besoin en début de match. Il a trouvé Chukwuemeka d’une passe précise de la tête sur le deuxième but et s’est montré vif dans les petits espaces aux abords de la surface adverse.

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Carney Chukwuemeka (8/10) : L’un des joueurs les plus en vue des 45 premières minutes. Il a fait preuve d’un grand sang-froid pour loger une frappe du droit dans la lucarne et inscrire le deuxième but de Dortmund. Il a surmonté un coup reçu en début de match pour assurer brillamment le lien entre le milieu et l’attaque, avant d’être remplacé par Ethan Nwaneri à la 71e minute.

Serhou Guirassy (8/10) : Précis et décisif. Il a ouvert le score après seulement six minutes d’une frappe rapide du gauche sur une passe de Ryerson. Proche du doublé d’une tête juste avant la pause, il a parfaitement mené l’attaque avant d’être remplacé par Fabio Silva à la 84e minute.

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Remplaçants et entraîneur

Marcel Sabitzer (8/10) : Entré à la place de Veerman à la 71e minute, il a tranché un match de coupe mouvementé d’un coup franc enroulé dans la lucarne gauche à la troisième minute du temps additionnel.

Ethan Nwaneri (6/10) : Entré à la place de Chukwuemeka pour apporter un nouvel élan. Il a montré une belle énergie et n’a pas été impressionné par l’intensité de ce match de coupe.

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Daniel Svensson (6/10) : A remplacé Ryerson au poste de piston droit et s’est projeté vers l’avant en fin de match. Il a envoyé une frappe à côté depuis l’intérieur de la surface et centré pour la tête contrée d’Anton.

Fabio Silva (non noté) : A remplacé Guirassy à la 84e minute.

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Niko Kovac (7/10) : Son dispositif en 3-4-2-1 a permis à Dortmund de contrôler le début de rencontre, mais son équipe a sérieusement vacillé après l’entrée de Fullkrug. Son triple changement juste après l’égalisation a stabilisé l’équipe, et Sabitzer l’en a récompensé en inscrivant le but de la victoire.



