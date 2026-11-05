Les notes des joueurs de Brighton face à Getafe : Malick Yalcouyé fait la différence lors d’une prestation européenne sérieuse

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Brighton & Hove Albion a décroché une précieuse victoire 1-0 sur la pelouse de Getafe grâce à une tête de Malick Yalcouyé en seconde période. En Espagne, Brighton & Hove Albion a dominé la possession et porté son total à sept points dans la phase de ligue de la Ligue Conférence.

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Brighton & Hove Albion a livré une prestation européenne pleine de maîtrise à l’Estadio Coliseum, s’imposant 1-0 face à Getafe et confirmant son évolution tactique sous la direction de son entraîneur actuel. Avec 61 % de possession, Brighton a fait preuve de patience face au bloc bas et tenace de l’équipe espagnole, avant de trouver la faille à la 64e minute. Cette victoire porte son total à sept points dans la phase de ligue et lui permet de retrouver de l’élan après son récent match nul contre Jablonec.

Sur le plan tactique, le 3-4-3 de Brighton lui a offert une assise solide, limitant Getafe à seulement 0,26 but attendu (xG), malgré les 10 tirs des locaux. Si Brighton a parfois manqué d’efficacité devant le but, laissant passer quatre grosses occasions, sa discipline défensive a été exemplaire. Sa capacité à faire circuler le ballon par Michael Svoboda et Pascal Gross lui a permis de calmer le jeu chaque fois que Getafe menaçait d’accentuer la pression.

Gardien et défense

Bart Verbruggen : 8/10

Le Néerlandais a joué un rôle essentiel dans ce match sans encaisser de but, avec quatre arrêts en 90 minutes. Malgré le faible xG total de Getafe, Verbruggen a dû rester vigilant pour mettre en échec Ivan Azón et Martin Satriano. Il est resté serein dans ses relances sous pression, lançant les attaques des visiteurs depuis l’arrière.

Michael Svoboda : 8/10

Impressionnant sur le plan statistique, Svoboda a réussi 69 passes sur 75 tentées. Principal artisan de la progression du ballon depuis l’arrière, il a constamment trouvé des lignes de passe vers le milieu de terrain. Son placement a été irréprochable, empêchant Getafe de se procurer des occasions franches dans le jeu.

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Lewis Dunk : 7/10

Le capitaine a disputé les 45 premières minutes et apporté son calme habituel. Il a dirigé efficacement la défense à trois avant d’être remplacé à la pause, probablement dans le cadre d’un changement tactique prévu ou pour ménager sa condition physique. Il a remporté ses duels aériens et veillé à ce que la ligne défensive reste haute.

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Olivier Boscagli : 7/10

Boscagli a apporté un excellent équilibre sur le côté gauche de la défense à trois. Agressif dans ses interceptions, il a soutenu le milieu de terrain pendant les longues séquences de possession. Il a cédé sa place à Ibrahim Osman à la 78e minute, Brighton cherchant à apporter de la fraîcheur.

Milieu de terrain

Joao Costinha : 7/10

Aligné comme piston droit, Costinha a été infatigable. Il a réalisé 14 interventions défensives et remporté 6 duels, compliquant la tâche de Johan Mojica. Il a également mis David Soria à l’épreuve d’une frappe lointaine en première période.

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Pascal Gross : 7/10

Le milieu expérimenté a été le métronome de son équipe pendant 70 minutes. Il a dicté le rythme et joué un rôle central dans la domination de Brighton au milieu de terrain. S’il n’a pas délivré de passe décisive, sa capacité à renverser le jeu a été cruciale pour étirer la défense de Getafe.

Yasin Ayari : 7/10

Ayari a laissé entrevoir de belles qualités, notamment grâce à ses courses tardives dans la surface. Il a contraint Soria à un bel arrêt à la 42e minute et s’est toujours rendu disponible pour recevoir le ballon. Sa sûreté technique dans les petits espaces a aidé Brighton à garder le contrôle dans le dernier tiers du terrain.

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Jaouen Hadjam : 6/10

Hadjam a constamment offert une solution sur le flanc gauche. Il s’est procuré une belle occasion à la 38e minute après une contre-attaque rapide, mais sa tentative a été contrée. Si la qualité de ses centres a parfois manqué de régularité, sa vitesse a contraint Kiko Femenía à se concentrer sur ses tâches défensives pendant une grande partie du match.

Attaque

Malick Yalcouyé : 9/10

Le héros du match. Yalcouyé a été le joueur le plus dangereux sur le terrain et a fini par marquer d’une tête de grande qualité à la 64e minute. Au-delà de son but, il a posé des problèmes constants aux défenseurs centraux de Getafe, occupant les espaces entre les lignes et apportant la verticalité dont Brighton avait besoin.

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Jack Hinshelwood : 7/10

Dans un rôle plus avancé, Hinshelwood a montré sa polyvalence tactique. Il s’est dépensé pour presser la défense de Getafe et s’est procuré deux occasions de tir, dont une frappe lointaine en fin de seconde période. Son travail défensif à la pointe du pressing a été essentiel.

Georginio Rutter : 6/10

Une soirée frustrante pour le Français à la finition. Avec trois tirs, Rutter a été le joueur de son équipe qui a le plus tenté sa chance, sans jamais cadrer, et a manqué une grosse occasion à la 70e minute. Son jeu dos au but et sa capacité à attirer les défenseurs ont toutefois créé des espaces dont Yalcouyé a profité.

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Remplaçants et entraîneur

Luka Vuskovic : 7/10

Entré à la pause à la place de Dunk, le jeune joueur a rapidement trouvé ses marques. Dominateur dans les airs, il a même contraint le gardien à un arrêt sur une tête à la 57e minute.

Diego Gómez : 6/10

Il a remplacé Gross à la 70e minute pour apporter de la fraîcheur. Discipliné dans son placement, il a aidé Brighton à préserver son avantage en fin de match.

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Maxim De Cuyper : 6/10

Entré à la place de Hadjam pour les 20 dernières minutes, il a renforcé la solidité défensive sur la gauche alors que Getafe multipliait les centres dans la surface.

Ibrahim Osman : 5/10

Il a eu une occasion en or de doubler la mise à la 79e minute, à seulement 5 mètres du but, mais n’a pas cadré. Un soulagement pour les locaux.

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Matt O'Riley : non noté

Entré à la 89e minute pour aider son équipe à faire tourner le chronomètre.

Entraîneur : Fabian Hürzeler : 8/10

Son dispositif tactique était parfaitement adapté. En alignant une défense à trois, il a neutralisé les attaquants de Getafe tout en permettant à son équipe de garder une maîtrise totale du ballon. Ses changements ont été anticipés et ont permis à Brighton de conserver son organisation malgré la hausse d’intensité en seconde période.