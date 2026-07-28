« L’an dernier, avant la trêve hivernale, j’ai activement œuvré à un transfert de Read au Bayern Munich », a raconté Dennis te Kloese, désormais en poste au sein du club mexicain du CF Monterrey, dans un entretien accordé à De Telegraaf. Il était alors question d’une indemnité de transfert d’environ 25 millions d’euros. Outre le club munichois, des clubs anglais se seraient également intéressés à l’arrière droit.

Read avait réalisé un excellent début de saison avec le Feyenoord Rotterdam, s’attirant ainsi l’attention des plus grands clubs internationaux. Le plan de te Kloese était, selon ses mots, de « boucler un transfert, laisser encore Givairo jouer six mois au Feyenoord et le faire partir l’été. Mais ensuite, Givairo s’est blessé à deux reprises. Cela a fait capoter nos plans. »

Read s’est blessé à la cuisse en novembre.En janvier, il a fait son retour, mais après une seule apparition, il a de nouveau dû s’arrêter pendant plusieurs semaines. Si cela ne s’était pas produit, « nous serions sans doute tombés d’accord avec le Bayern, car les négociations étaient déjà très concrètes ».

Givairo Read est désormais annoncé à Nottingham Forest

En raison de cet historique de blessures, le club munichois a finalement pris ses distances avec Read et a choisi à la place de recruter Nathaniel Brown. L’international allemand de 23 ans a rejoint Munich pour 50 millions d’euros depuis l’Eintracht Francfort après son éclosion en sélection allemande lors de la Coupe du monde.

Read a ensuite retrouvé un temps de jeu régulier dans la dernière ligne droite de la saison, mais a manqué son entrée dans le groupe néerlandais pour la Coupe du monde. Actuellement, le joueur de 20 ans est associé à un transfert vers Nottingham Forest. Selon certaines informations, Feyenoord a toutefois récemment rejeté une offre de 22 millions d’euros.