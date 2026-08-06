Vinícius Júnior a prolongé son contrat au Real Madrid, a confirmé le club dans la foulée des informations de David Ornstein de The Athletic. Le Brésilien a accepté la dernière proposition des Espagnols et a prolongé jusqu’à la mi-2032.

Vinícius, 26 ans, dispose à Santiago Bernabéu d’un contrat qui ne courait que jusqu’à la mi-2027, raison pour laquelle le Real Madrid voulait rapidement y voir clair : prolonger ou vendre.

Arsenal a manifesté un intérêt très sérieux pour faire venir l’ailier gauche à Londres, mais est resté dans l’attente. Vinícius réclamait un package annuel d’environ 30 millions d’euros. Arsenal était en tout cas prêt à investir très lourdement.

Trente millions, c’était trop élevé pour le Real Madrid, mais le club était disposé à passer de 17,5 millions d’euros par an à 22 millions d’euros. Vinícius percevrait aussi désormais un pourcentage plus important de ses droits à l’image.

Selon The Athletic Vinícius Júnior était clairement ouvert à Arsenal s’il avait décidé de ne définitivement pas poursuivre au Real Madrid. L’attaquant va finalement rester plus longtemps dans le club pour lequel il joue depuis 2018.

Vinícius est devenu un joueur déterminant au Real, même s’il est loin d’être apprécié par tous les supporters. La saison passée, un manque d’implication lui a ainsi été reproché, ce qui a régulièrement provoqué des huées et des sifflets au Bernabéu. Dans d’autres stades espagnols, il est très régulièrement victime de racisme.

Vini a remporté trois titres de champion depuis son arrivée en Espagne et la Ligue des champions à deux reprises. Il a marqué aussi bien en finale contre le Borussia Dortmund (0-2) qu’en finale contre Liverpool (0-1). Cet été, il a disputé une Coupe du monde solide, même lui n’ayant pas pu empêcher la Norvège d’avoir le dernier mot en huitièmes de finale.











