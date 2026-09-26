Mark van Bommel a laissé une très forte impression en Belgique, comme le montrent les réactions de la presse du pays après la victoire en Ligue des nations contre l’Italie (0-2).

Vendredi soir, Van Bommel était pour la première fois sur le banc en tant que sélectionneur des Diables rouges. Il a choisi de laisser Romelu Lukaku débuter sur le banc, mais a bien titularisé Mika Godts.

L’ancien attaquant de l’Ajax a immédiatement rendu cette confiance avec un but splendide. Plus tard, c’est Dodi Lukebakio qui a inscrit le deuxième but belge.

En Belgique, on était dithyrambique sur le jeu des Diables rouges. Sporza a salué l’ancien entraîneur, entre autres, du PSV et du Royal Antwerp pour l’impact majeur qu’il a eu en seulement quatre jours.

« Un début prometteur. L’ère Van Bommel a commencé en fanfare. Le sélectionneur a demandé et obtenu de l’identité lors de son baptême du feu. C’est remarquable, en fait, après seulement quelques jours d’entraînement », peut-on lire dans ce journal.

Het Nieuwsblad s’est montré tout aussi enthousiaste. « La Belgique a balayé l’Italie. Nous avons vu des débuts très plaisants sous Van Bommel. Sans Gianluigi Donnarumma, le score aurait été encore plus large », a écrit le journal.

Les médias wallons se montrent eux aussi très enthousiastes à propos du jeu affiché par la sélection nationale. Sudinfo : « Van Bommel a très bien géré son premier match. La Belgique a totalement maîtrisé l’Italie. »

Lors de l’émission de VTM , la comparaison avec les Pays-Bas a aussi été brièvement faite. Les tuiles s’envolaient. Les Diables étaient bons. Aux Pays-Bas, on regardait quand même cela avec un peu de jalousie et d’envie. Il y avait ici plus de vie que chez les Pays-Bas », a conclu le commentateur.