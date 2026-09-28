Les médias belges tirent la même conclusion sur le sélectionneur Mark van Bommel après deux matches

En Belgique, on semble déjà totalement convaincu par Mark van Bommel. Le Néerlandais a perdu son deuxième match comme sélectionneur des Diables Rouges, battus 0-1 par la France, mais malgré cela, les médias belges sont dithyrambiques sur la manière dont l’équipe s’est présentée.

Après la victoire 0-2 sur l’Italie la semaine dernière, les Belges ont de nouveau longtemps semblé en mesure d’obtenir un résultat lundi soir, n’eût été Michael Olise, auteur du seul but de la rencontre juste avant la fin. Un coup dur pour Van Bommel, qui peut malgré tout compter sur des compliments.

« Un constat, après les deux premiers matches internationaux sous Mark van Bommel : arrivez à l’heure au stade. Ou assurez-vous d’être prêt dans votre canapé, car dès la première seconde, “on met le gaz” - quel que soit l’adversaire », conclut Het Laatste Nieuws, après les deux premières rencontres de Van Bommel comme sélectionneur.

« Ce qui est agréable avec Mark van Bommel, c’est qu’il n’est pas impressionné. Aussi techniquement supérieure que la France ait pu paraître, à la relance, la Belgique se tenait sur la ligne médiane. En un contre un. Il y a deux ans, la Belgique brillait par sa prudence et sa peur, mais maintenant, l’équipe a au moins osé. Elle ne s’est pas réfugiée dans un abri. Elle n’a pas non plus bâti un mur défensif rempli de sacs de sable. Ni basculé vers une défense à cinq. Au contraire. »

Après deux matches, on semble déjà totalement sous le charme de Van Bommel. « C’est comme ça qu’on gagne le cœur de la nation. C’est pour ça qu’on veut affronter les embouteillages du Ring de Bruxelles un lundi soir. Ou, quand on est enfant, veiller exceptionnellement un peu plus longtemps - une fois ne peut quand même pas faire de mal, papa et maman ? Tout a-t-il été parfait ? Non. Mais les Diables ont diverti. Ils ne se sont pas laissé impressionner », écrit HLN.

« Dans un stade Roi-Baudouin plein, les Diables Rouges ont fait exactement ce que le sélectionneur Mark van Bommel leur avait demandé : mettre l’adversaire sous pression à visage découvert, en croyant pleinement en leurs propres chances », ajoute de Standaard.

« La première défaite pour Mark van Bommel. Pourtant, le sélectionneur a su gagner le public à sa cause », écrit Het Nieuwsblad. « La nomination de Mark van Bommel comme sélectionneur a provoqué pas mal de remous : une bonne sauce hollandaise a été versée sur les Diables Rouges. »

Van Bommel lui-même n’était pas mécontent non plus. « J’ai dit aux garçons que je ne pouvais rien leur reprocher. Quand on voit à quelle vitesse ils assimilent notre manière de jouer, ils le font très bien. Ce sont les détails qui déterminent ensuite si l’on gagne ou non. C’était déjà le cas à la Coupe du monde. Mais nous sommes sur la bonne voie. D’un côté, je suis donc satisfait, de l’autre, on perd quand même ce match. »