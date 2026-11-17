Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

En Allemagne, les médias ont analysé la déroute des Pays-Bas (5-0). Sportschau explique notamment, à travers une analyse tactique, comment le sélectionneur Jürgen Klopp a réussi à créer des espaces pour Derry Scherhant et Brajan Gruda.

Comme contre la Serbie, Scherhant et Gruda occupaient les côtés. « Ils jouaient vraiment comme des ailiers, contrairement à Wirtz, par exemple, lors de la Coupe du monde », écrit la chaîne.

Les latéraux allemands avaient un rôle important. Philipp Treu rentrait à l’intérieur, tout comme Nathaniel Brown de l’autre côté. « Ils entraînent ainsi des adversaires avec eux et libèrent de l’espace sur les côtés pour les duels en un contre un. »

Avec Scherhant et Gruda sur les côtés, Florian Wirtz pouvait jouer dans l’axe. La chaîne voit dans le milieu de terrain de Liverpool « un artiste libre », qui abat aussi beaucoup de travail lorsque l’adversaire a le ballon.

Publicité Publicité

Avant la pause, Tijjani Reijnders disposait encore de trop d’espace sur les contre-attaques néerlandaises. À la mi-temps, Klopp a donc demandé à ses défenseurs centraux de sortir de leur ligne si nécessaire pour priver Reijnders de cet espace.

Related Topics

Scherhant avait déjà donné l’avantage à l’Allemagne à la 41e minute. Après la pause, l’équipe de Klopp a creusé l’écart jusqu’à 5-0, avec deux buts de Wirtz et un but de Gruda.

« Quand l’axe est fermé, les côtés sont le seul endroit où l’on peut se retrouver en un contre un », a expliqué Klopp en conférence de presse.

Publicité

« Ces deux-là (Scherhant et Gruda, NDLR) savent tous les deux jouer au football, bon sang. Le travail qu’ils ont fourni est vraiment incroyable. »

« Scherhant ne pensait sûrement pas pouvoir livrer un match aussi solide en sélection », conclut Klopp.