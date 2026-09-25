Les Marocains sont totalement d’accord sur les débuts de l’Ajacide Ouazane

Abdellah Ouazane a immédiatement fait forte impression vendredi soir pour ses débuts avec l’équipe nationale du Maroc. Le milieu de terrain de l’Ajax, âgé de dix-sept ans, est entré en jeu à la 76e minute contre le Gabon et a joué un rôle sur le 2-0 de Soufiane Rahimi grâce à une avant-dernière passe.

Ouazane a remplacé Azzedine Ounahi et n’a pas eu besoin de beaucoup de temps pour se montrer. En fin de match, il a lancé Bilal El Khannouss sur le côté gauche, avant que le milieu ne remette le ballon à Rahimi et que le Maroc ne scelle définitivement la rencontre.

Sur les réseaux sociaux, les réactions à la performance d’Ouazane sont presque unanimement positives. C’est surtout sa relation avec El Khannouss qui suscite beaucoup d’enthousiasme chez les supporters marocains. « Il faut vraiment parler d’El Khannouss et Ouazane, parce que c’est beaucoup trop fort », écrit un supporter.

Un autre fan attend lui aussi énormément du duo. « La connexion entre El Khannouss et Ouazane va devenir très dangereuse », peut-on lire. Un autre réagit avec enthousiasme à l’action sur le deuxième but : « Ouazane vers El Khannouss, El Khannouss vers Rahimi. Quelle action. »

Individuellement aussi, l’Ajacide reçoit de nombreux compliments. « Ouazane est un phénomène », écrit un supporter, tandis qu’un autre affirme : « Ouazane a vraiment quelque chose de spécial. » Le message « Abdellah Ouazane, retenez bien ce nom » revient également.

Certains supporters veulent même voir Ouazane débuter directement lors du prochain match international. « Ouazane devrait être titulaire », écrit un fan, tandis qu’un autre déclare : « El Khannouss et Ouazane doivent commencer dans le onze de départ contre le Lesotho. »

Les attentes autour du milieu de terrain sont en tout cas très élevées. « Ouazane peut devenir à l’avenir une version améliorée et plus efficace d’Ounahi », prédit un supporter. Un autre fan va encore plus loin et pense qu’Ouazane, Ayyoub Bouaddi et Saad El Maamar peuvent devenir trois des meilleurs joueurs marocains de tous les temps.