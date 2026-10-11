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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Les malheurs n'arrivent jamais seuls : un nouveau coup dur frappe Vinicius Junior

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Nombreuses turbulences dans la vie de la star brésilienne

Alors que Vinicius Junior, la star du Real Madrid, attend de connaître la durée de sa suspension après son expulsion pour carton rouge direct hier soir, samedi, face à Villarreal, le Brésilien traverse également quelques turbulences dans sa vie privée.

Le week-end a été chargé en événements pour Vinicius Junior. Quelques heures seulement après avoir reçu un carton rouge direct lors de la victoire du Real Madrid contre Villarreal (1-0) en Liga, ce qui pourrait le priver du Clasico face au rival barcelonais le 25 octobre, l'ailier brésilien s'est officiellement séparé de sa compagne Virginia Fonseca, selon les informations de la chaîne française « RMC ».

Dans un communiqué publié auprès des médias brésiliens, le service de presse de l'influenceuse brésilienne, suivie par 56 millions de personnes sur Instagram, a confirmé la nouvelle de la séparation, précisant qu'il n'y avait eu « aucun différend ni aucune dispute », mais simplement un « accord tacite de mettre fin à leur relation ». Aucun des deux intéressés n'a commenté l'information à ce jour.

Depuis octobre 2025, Vinicius et Virginia Fonseca sont au cœur d'un vaste débat au Brésil et en Espagne, et leur relation a connu de nombreux rebondissements : après une séparation rendue publique en mai, ils s'étaient remis ensemble en juillet.

Le couple est récemment apparu ensemble à plusieurs occasions publiques et, à la mi-septembre, leur apparition main dans la main lors du Grand Prix d'Espagne de Formule 1 n'était pas passée inaperçue.

Sur le terrain, Vinicius traverse une crise de confiance. Entré en jeu face à Villarreal après avoir débuté sur le banc des remplaçants pour la première fois cette saison hier samedi, il est passé de héros à réprouvé en quelques secondes : il a cru avoir doublé la mise avant d'être finalement expulsé pour avoir tiré les cheveux du Canadien Nathan Saliba au départ de l'action (71e minute).

Cet épisode a poussé l'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, furieux de la décision de l'arbitre, à écourter la conférence de presse d'après-match.




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