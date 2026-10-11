Alors que Vinicius Junior, la star du Real Madrid, attend de connaître la durée de sa suspension après son expulsion pour carton rouge direct hier soir, samedi, face à Villarreal, le Brésilien traverse également quelques turbulences dans sa vie privée.

Le week-end a été chargé en événements pour Vinicius Junior. Quelques heures seulement après avoir reçu un carton rouge direct lors de la victoire du Real Madrid contre Villarreal (1-0) en Liga, ce qui pourrait le priver du Clasico face au rival barcelonais le 25 octobre, l'ailier brésilien s'est officiellement séparé de sa compagne Virginia Fonseca, selon les informations de la chaîne française « RMC ».

Dans un communiqué publié auprès des médias brésiliens, le service de presse de l'influenceuse brésilienne, suivie par 56 millions de personnes sur Instagram, a confirmé la nouvelle de la séparation, précisant qu'il n'y avait eu « aucun différend ni aucune dispute », mais simplement un « accord tacite de mettre fin à leur relation ». Aucun des deux intéressés n'a commenté l'information à ce jour.

Depuis octobre 2025, Vinicius et Virginia Fonseca sont au cœur d'un vaste débat au Brésil et en Espagne, et leur relation a connu de nombreux rebondissements : après une séparation rendue publique en mai, ils s'étaient remis ensemble en juillet.

Le couple est récemment apparu ensemble à plusieurs occasions publiques et, à la mi-septembre, leur apparition main dans la main lors du Grand Prix d'Espagne de Formule 1 n'était pas passée inaperçue.

Sur le terrain, Vinicius traverse une crise de confiance. Entré en jeu face à Villarreal après avoir débuté sur le banc des remplaçants pour la première fois cette saison hier samedi, il est passé de héros à réprouvé en quelques secondes : il a cru avoir doublé la mise avant d'être finalement expulsé pour avoir tiré les cheveux du Canadien Nathan Saliba au départ de l'action (71e minute).

Cet épisode a poussé l'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, furieux de la décision de l'arbitre, à écourter la conférence de presse d'après-match.











