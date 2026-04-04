Les livraisons de repas l'ont trahi... La justice française poursuit Samir Nasri

En France, tous les regards se tournent vers l'ancien international Samir Nasri, qui se retrouve au cœur d'une affaire fiscale complexe susceptible de lui coûter des millions d'euros, alors que les autorités françaises affirment que « la justice ne plaisante pas » avec ceux qui tentent de contourner le système fiscal.

Selon les révélations du journal français « Les Echos », le fisc soupçonne Nasri, âgé de 38 ans et officiellement résidant à Dubaï, de vivre en réalité de manière permanente à Paris, ce qui le soumettrait à l'impôt français.

Les autorités estiment que le montant dû pourrait dépasser 5 millions d'euros, son statut actuel ne correspondant pas aux conditions de résidence fiscale des expatriés.

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Selon le journal, l'enquête s'est appuyée sur de nombreux indices liés au mode de vie de l'ancien joueur, notamment une activité inattendue qui a éveillé les soupçons : la livraison de repas à son domicile parisien.

Les données ont en effet montré que Nasri avait passé pas moins de 212 commandes via l’application « Deliveroo » en un an, un chiffre que les autorités ont considéré comme une preuve de sa résidence effective dans la capitale française, et non à Dubaï comme il le prétend.

Nasri, qui travaille actuellement comme consultant sportif pour la chaîne « Canal+ », a fermement nié ces accusations, affirmant qu’il se défendrait devant la justice française pour prouver la légalité de son statut de résident à l’étranger.

Cette affaire, qui mêle aspects financiers et pénaux, suscite un vif intérêt dans les milieux sportifs et médiatiques français, d’autant plus que Nasri est considéré comme l’un des plus grands joueurs de sa génération, après une carrière riche en succès avec les clubs de Marseille, d’Arsenal et de Manchester City, avant de prendre définitivement sa retraite en 2021.

Si les accusations sont avérées, Nasri pourrait se voir infliger de lourdes amendes, en plus d'être contraint de payer les arriérés d'impôts, ce qui fait de cette affaire l'une des plus sensibles concernant une star du sport français ces dernières années.

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