Jude Bellingham, star de l’équipe d’Angleterre, a surpris son monde en affichant une grande modestie après le match nul et vierge contre le Ghana lors de la 2^e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Malgré l’officialisation de son titre de meilleur joueur de la rencontre, il a estimé ne pas le mériter.

Le milieu du Real Madrid a confié à « TNT Sports » après la rencontre : « Franchement, je ne mérite pas ce prix. Il aurait dû être attribué à l’un des joueurs ghanéens, qui ont défendu avec brio tout au long du match. »

« J’ai connu quelques bons moments, mais j’ai eu du mal à entrer dans la rencontre. Je remercie tous ceux qui ont voté pour moi, mais je pense qu’un joueur ghanéen méritait davantage ce prix. »

Il a également souligné la solidité de la sélection ghanéenne, capable de fermer les espaces et de contenir la menace anglaise : « Ils sont venus chercher un point précieux pour se rapprocher de la qualification, et ils méritent d’être félicités pour leur performance. »

Il a par ailleurs pointé du doigt un syndrome récurrent chez les « Trois Lions » : « C’est toujours le même scénario avec l’Angleterre : on gagne le premier match, puis on bute sur un nul au deuxième. »

Les Three Lions n’ont jamais réussi à percer le verrou défensif adverse durant les 90 minutes et doivent se contenter d’un point, suffisant pour rester en tête du groupe mais insuffisant pour valider dès maintenant leur billet pour les huitièmes de finale.

À lire également :

La star des Pharaons : « L’Égypte est la plus forte d’Afrique… et nous irons loin dans la Coupe du monde »