De nouvelles images du match entre le Barça et le Real Betis ont ravivé la polémique autour de l'annulation du but de l'Argentin Giovani Lo Celso, après la révélation des détails de l'échange qui s'est tenu entre l'arbitre et les joueurs du club catalan lors du visionnage de l'action, un épisode qui a suscité des critiques quant à la manière dont le recours à l'assistance vidéo a été demandé.

Cette fois, l'agitation est venue des commentaires de l'ancien arbitre espagnol Iturralde González, qui a critiqué, selon ce qu'a rapporté le journal Marca, une phrase figurant dans les enregistrements, estimant qu'elle ouvre la porte à ce qu'il a ironiquement qualifié de « VAR à la demande », au terme d'un match qui s'est achevé sur une victoire du Barça face au Betis sur le score de 5-2.

Des protestations répétées des joueurs du Barça

Les images diffusées par la Ligue espagnole, selon Marca, captées par la caméra de l'arbitre Ricardo de Burgos Bengoetxea, ont montré l'insistance de plusieurs joueurs du Barça à réclamer à l'arbitre qu'il signale une main sur le Colombien Cucho Hernández, lors de l'action qui s'était conclue par un but de Lo Celso finalement annulé.

Pedri était en tête des contestataires, affirmant à l'arbitre que la main était évidente, tandis que De Burgos soutenait au début de la discussion qu'il ne voyait pas que l'action justifiait de siffler une faute.

D'autres joueurs se sont joints aux protestations, parmi lesquels Lamine Yamal et Fermín López, alors que persistait le débat sur la question de savoir si Cucho avait utilisé sa main pour contrôler le ballon.

Au cours de l'échange, l'arbitre a dit au responsable de l'assistance vidéo, Carlos del Cerro Grande : « Revois-moi la main, parce que c'est ce qu'ils me demandent, Cerro », une phrase devenue le cœur de la nouvelle critique.

Iturralde : le VAR à la demande

Iturralde González a commenté cette phrase sur la plateforme « X », en déclarant : « Nous venons de découvrir le VAR à la demande. Revois-moi cette action parce qu'ils me le demandent. »

La contestation de l'ancien arbitre porte sur le principe du visionnage des actions ; il estime que la demande des joueurs de revoir une action précise ne devrait pas être ce qui dicte l'intervention de l'assistance vidéo, mais qu'il revient au corps arbitral de déterminer s'il existe une action méritant un visionnage, conformément aux procédures en vigueur.









De Burgos a demandé à revoir le déroulement de l'action, y compris la phase qui a précédé la frappe de Lo Celso, avant de décider d'annuler le but en raison de la main commise par Cucho au début de l'attaque.

Ainsi, la polémique ne se limite plus à la décision d'annuler le but, mais s'est étendue à l'échange qui a précédé le visionnage, après que la phrase de l'arbitre a suscité les critiques d'Iturralde et relancé les interrogations sur les limites séparant les protestations des joueurs des procédures qui régissent l'intervention de l'assistance vidéo.











