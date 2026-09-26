L’équipe nationale d’Irlande affrontera finalement bien Israël dimanche soir en Ligue des nations. Après des heures de concertation et un vote au sein du groupe de joueurs, la Fédération irlandaise de football (FAI) a décidé de maintenir la rencontre à Debrecen, en Hongrie.

La préparation de l’Irlande a été totalement perturbée samedi par les discussions autour de ce match controversé. Une conférence de presse prévue ainsi que l’entraînement ont été reportés à plusieurs reprises. Les joueurs, le staff et la FAI, réunis dans l’hôtel de l’équipe, ont débattu de la question de savoir s’il fallait disputer ou non la rencontre face à Israël.

Finalement, un vote a été organisé au sein de la sélection pour décider s’il fallait ou non jouer le match. Le directeur de la FAI, David Courell, a annoncé samedi lors de la conférence de presse finalement tenue qu’une « majorité significative » des joueurs avait voté en faveur d’un match contre Israël.

Peu après, la fédération irlandaise a confirmé la décision dans un communiqué officiel. « La Football Association of Ireland confirme que les matches de Ligue des nations de la saison 2026/27 contre Israël seront disputés. La fédération a pris cette décision après consultation avec les joueurs irlandais, qui ont exprimé différents points de vue et dont une majorité a indiqué que les matches devaient être joués. »

Tout le monde au sein de la sélection ne se retrouve toutefois pas dans cette décision. Le sélectionneur Heimir Hallgrimsson a confirmé qu’un joueur s’était retiré du groupe après avoir indiqué ne pas vouloir jouer contre Israël : « Ce matin, l’un des joueurs a changé d’avis. » Selon plusieurs médias irlandais, il s’agirait du gardien Gavin Bazunu, même si son nom n’a pas été officiellement confirmé lors de la conférence de presse.

Les tensions étaient déjà apparues après la défaite 1-0 contre le Kosovo jeudi. Le milieu de terrain Jason Knight avait alors fait savoir qu’il ne pensait pas, en réalité, que le match contre Israël devrait être joué : « Je pense évidemment que le match ne devrait pas avoir lieu, mais il aura bien lieu. Nous allons en parler plus en détail, former notre opinion en tant que groupe et avancer à partir de là. »

Le capitaine Dara O'Shea a lui aussi indiqué que les joueurs se trouvent dans une position particulièrement difficile. « Nous nous sentons évidemment vulnérables. Au final, c’est arrivé jusqu’à nous. Une fois que la décision a été prise au-dessus de nous et à un niveau supérieur, il a toujours été clair qu’au bout du compte, cela reviendrait vers nous. »

Hallgrimsson a reconnu samedi que la situation pesait lourdement sur son équipe. « Personne ne se sent à l’aise à l’heure actuelle. Quelle que soit l’action que nous entreprenions, il n’y aura jamais rien qui fasse l’unanimité. » L’Irlande et Israël s’affrontent dimanche à 20 h 45, heure néerlandaise, à Debrecen.