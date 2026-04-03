Les joueurs de l'équipe nationale saoudienne s'opposent au départ de Renard

Des doutes planent sur le maintien du sélectionneur français Hervé Renard à la tête de la sélection saoudienne dans les mois à venir.

Les Verts saoudiens ont perdu leurs matchs amicaux contre l'Égypte et la Serbie lors de la trêve internationale du mois de mars dernier.

Des voix se sont élevées pour réclamer le départ rapide de Renard de la sélection saoudienne, avant le coup d'envoi de la Coupe du monde 2026.

Dans le même temps, Renard a reçu une offre de la Fédération ghanéenne pour entraîner la sélection nationale, qui participera également à la Coupe du monde.

Mais le journal « Al-Sharq Al-Awsat » a confirmé que Renard avait refusé d'entraîner la sélection ghanéenne, en raison de son contrat avec la sélection saoudienne.

Des sources proches du journal « Al-Sharq Al-Awsat » ont indiqué que les joueurs de l'équipe nationale saoudienne s'opposaient au départ de Renard.

Le journal a ajouté : « Renard jouit d’un grand respect au sein du vestiaire des Verts saoudiens ».

Elle a souligné que la Fédération saoudienne refuse de se lancer dans une aventure technique imprudente et tient donc à ce que l'entraîneur français reste.

La sélection saoudienne fait partie du groupe H de la Coupe du monde, aux côtés de l'Espagne, de l'Uruguay et du Cap-Vert.

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