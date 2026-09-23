Départ catastrophique, puis lente reprise. Mais une équipe très éloignée de celle que Domenico Toscano avait menée jusqu’aux playoffs de Serie C la saison passée, avant d’être éliminée par Ascoli, ensuite promu en demi-finale. L’équipe d’Emilio Longo peine à assimiler les principes du nouvel entraîneur, même si des progrès se font sentir lors des dernières rencontres.





LE DÉPART - Deux lourdes défaites lors des trois premiers matches, à domicile contre l’Inter U23 et contre Monopoli, en plus de la mauvaise élimination en Coupe d’Italie contre Savoia, avec une défaite 3-0. Puis une lente reprise, avec deux victoires contre Cosenza et Picerno, mais entrecoupées de deux autres revers, l’incroyable défaite à domicile contre la Scafatese de l’ex-Emmausso et le nul, toujours au Massimino, contre Barletta.





LE BILAN - Le bilan est de deux victoires, deux nuls et deux défaites, avec dix buts marqués et huit encaissés. Onzième place, à un point de la zone des playoffs. Certainement pas un début satisfaisant pour une équipe qui doit logiquement faire partie des favorites, puisqu’il s’agit d’une place où la Serie B manque depuis onze ans.





LA CAMPAGNE DE RENFORCEMENT - Une campagne de renforcement importante malgré tout, avec les arrivées de Roberto Insigne, du buteur Massimo Coda, un coup sensationnel pour la Serie C, Edoardo Masciangelo, Flavio Russo, Fabrizio Caligara et Nicolò Cavuoti. Pour le moment, c’est surtout l’ancien attaquant de la Samp et de la Cremonese qui n’a pas répondu aux attentes, notamment à cause de quelques problèmes physiques. Mais le potentiel pour prétendre à un rôle de premier plan est bel et bien là.















