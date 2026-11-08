La star belge Kevin De Bruyne est arrivée à Naples à l'été 2025, en provenance de Manchester City, mais elle ne s'est pas pleinement adaptée à l'équipe.

Le journal Mundo Deportivo a rapporté que De Bruyne a affiché des performances irrégulières tout au long des derniers mois, et les médias italiens évoquent désormais la possibilité de son départ en janvier prochain.

Après avoir subi une grave blessure musculaire en octobre 2025, De Bruyne n'a pas été en mesure de livrer des prestations remarquables lors de sa première saison, ce qui s'explique en partie par sa relation tendue avec l'ancien entraîneur Antonio Conte.

Le joueur belge affiche des performances légèrement meilleures au cours de la saison actuelle, sous la direction de Massimiliano Allegri, mais le journal « Il Mattino » a confirmé que certaines dissensions entre De Bruyne et plusieurs de ses coéquipiers dans le vestiaire pourraient précipiter son départ.

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Les rapports indiquent que, bien que le contrat de De Bruyne court jusqu'en juin 2027, il pourrait partir lors du prochain mercato hivernal.

Il ne s'agit pas seulement des problèmes évoqués précédemment, mais aussi de la possibilité que le club italien accueille favorablement le départ de De Bruyne au moment opportun.

La situation compliquée de Naples, tant en Serie A que sur le plan européen, ainsi que le besoin du club d'intervenir sur le mercato hivernal afin de tenter de combler certaines lacunes structurelles de l'effectif d'Allegri, pourraient pousser la direction de l'équipe à réfléchir à l'intérêt de conserver De Bruyne jusqu'à l'été prochain.

Les rapports font état de la possibilité de parvenir à un accord entre les deux parties concernant son départ.