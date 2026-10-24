Des rapports de presse allemands ont révélé, ce samedi, les coulisses ayant précédé le malaise dont a été victime Vincent Kompany, l'entraîneur du Bayern Munich, lui qui a l'habitude de travailler de longues heures et de dormir peu.

Selon le journal allemand « TZ », Kompany s'était rendu à l'hôpital il y a plusieurs jours, où il a passé une nuit et subi des examens médicaux dont les résultats se sont révélés négatifs.

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Au sein du club bavarois, l'entraîneur belge est connu pour dormir souvent peu d'heures, car il poursuit son travail jusque tard dans la nuit.

Malgré son état de santé cette semaine, Kompany a dirigé l'entraînement de l'équipe première du Bayern Munich, avant de se rendre pour suivre la séance de l'équipe réserve, où il s'est effondré.

Les dirigeants du Bayern Munich insistent actuellement sur la nécessité pour Kompany de se reposer suffisamment et de lui accorder le temps nécessaire pour se rétablir complètement, avant de reprendre ses fonctions avec l'équipe.

Ce malaise survient après que l'entraîneur a récemment souffert d'une infection virale et de douleurs à la hanche, qui l'ont contraint à manquer certains entraînements et l'une des conférences de presse. Mais les causes exactes du dernier épisode restent inconnues, dans l'attente de la finalisation des examens médicaux.

Dans un développement qui complique davantage la situation, Max Eberl, le directeur sportif du Bayern Munich, a déclaré, dans des propos rapportés par la chaîne « Sky Sport Allemagne », que l'absence de Kompany ne se limiterait pas à quelques jours, mais s'étendrait à plusieurs semaines.



