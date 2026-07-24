Les déclarations troublantes de Jürgen Klopp éclipsent sa grande vision en tant que sélectionneur de l’Allemagne

Le monologue d’introduction de Jürgen Klopp a duré plus de dix minutes lors de sa présentation comme nouveau sélectionneur de l’Allemagne vendredi. Klopp a profité de cette occasion, d’une part, pour souligner son envie d’agir et assurer de manière crédible ce que ce poste représente pour lui. Malgré ses immenses succès avec le FSV Mayence 05, le Borussia Dortmund et le Liverpool FC, Klopp a même parlé du « sommet de ma vie ».

Mais il a aussi utilisé ce monologue pour se présenter, avec un certain excès d’autoglorification - oui, c’est possible malgré son incroyable parcours -, en quelque sorte comme un cadeau pour le football allemand (et pour les journalistes présents). « Je ne fais pas ça pour moi, mais pour vous », a déclaré Klopp, répétant ce message à plusieurs reprises sous différentes variantes, tout en soulignant en même temps sa conception erronée des médias.

« Sur cette voie que, dans l’idéal, nous emprunterons tous ensemble, nous aurons aussi besoin de vous », a déclaré Klopp en direction des journalistes. « C’est pourquoi nous sommes ici aujourd’hui et avons l’occasion de nous engager sur une voie commune. » Or, le rôle de médias indépendants n’est pas de faire partie d’une « voie commune » avec l’objet de leur couverture. Il est au contraire d’accompagner celui-ci de l’extérieur avec un regard critique et de mettre en lumière de manière indépendante les évolutions positives comme négatives. La responsabilité du succès incombe avant tout encore à l’entraîneur et aux joueurs.

Les critiques dérangeantes de Klopp sur le traitement réservé à Nagelsmann

Presque avec condescendance, Klopp a estimé avoir accepté le poste « bien que j’aie vu comment vous traitez Julian ». Après l’élimination humiliante à la Coupe du monde, l’ancien sélectionneur Julian Nagelsmann a effectivement été vivement critiqué, peut-être même trop vivement par endroits.

Mais la charge de Klopp est tout de même assez dérangeante, puisqu’il faisait lui-même partie du « vous » pendant la Coupe du monde. En tant que consultant télé, Klopp a lui aussi critiqué et a prononcé sa déclaration totalement superflue sur le « encore » avant même le tout premier match du Mondial. Oui, il s’en est excusé. Cela n’empêche qu’il avait ainsi déclenché un immense débat et énormément compliqué la tâche de son prédécesseur. On peut se demander comment lui-même réagirait si quelqu’un torpillait de cette manière la « voie commune » qu’il appelle désormais de ses vœux.

De manière générale, il n’était pas nécessaire que Klopp accorde autant de place à sa critique des médias lors de sa première conférence de presse et aille jusqu’à menacer de démissionner dans ce contexte. D’autant que le vice-président de la DFB Hans-Joachim Watzke s’est exprimé dans un registre similaire lors de sa brève déclaration liminaire. Cela donnait presque l’impression que la couverture médiatique avait été identifiée comme l’une des raisons du nouvel échec au Mondial. Un peu plus d’humilité au regard de la situation actuelle du football allemand aurait tout à fait été approprié.

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Jürgen Klopp réclame du temps - et a de grandes visions

Il est évident que l’amélioration de cette situation est une préoccupation majeure pour Klopp. Il espère ardemment que la sélection nationale retrouvera aussi, entre les tournois, une attention plus importante que dernièrement. À plusieurs reprises, Klopp est passé, dans ses longs monologues, du football à la société au sens large ; à un moment, il en est même arrivé au chancelier Friedrich Merz. La grande vision de Klopp est d’unir cette nation divisée à bien des égards grâce à son activité de sélectionneur : « Un football couronné de succès peut changer un pays. »

Pour cette mission, il a d’abord signé un contrat jusqu’à la Coupe du monde 2030. Dans l’évaluation de son travail, Klopp a demandé de la patience et déclaré : « Ce qu’il y a de drôle à notre époque, c’est qu’on ne laisse plus de temps à personne ni à rien, sauf à soi-même. » Cette déclaration sur le temps est intéressante au regard de son activité désormais terminée chez Red Bull. Selon certaines informations, c’est justement Klopp qui aurait été l’une des forces motrices de la séparation anticipée avec l’entraîneur Ole Werner, malgré une qualification pour la Ligue des champions obtenue et une transition réussie après les départs de tous les cadres.

Sans surprise, Klopp n’a pratiquement donné aucun aperçu de ses plans concrets pour l’équipe nationale du futur. Il a par exemple laissé ouverte la question de savoir où il souhaitait utiliser Joshua Kimmich à l’avenir. Klopp a seulement révélé qu’il voulait faire jouer son équipe avec une défense à quatre, des ailiers et sans marquage individuel. Il a déjà établi une liste de 57 joueurs de champ intéressants.

Jürgen Klopp : une concentration de pouvoir sans précédent chez les sélectionneurs allemands

Contrairement à son équipe, son staff technique est déjà en place. Sven Bender constitue, dans le style d’un nouveau Sandro Wagner, un complément pertinent à ses deux assistants de longue date, Peter Krawietz et Pepijn Lijnders. Le rôle de son compagnon de route de longue date Marc Kosicke, « mon adjoint pour la stratégie, le développement et l’innovation », semble intéressant. Kosicke ne sera certes pas employé par la DFB, mais il devrait avoir accès à tout.

Cette nomination montre elle aussi une chose : Klopp dispose à la DFB d’une concentration de pouvoir qu’aucun sélectionneur n’avait eue avant lui. Il arrive comme le candidat expressément souhaité par les instances et les supporters, avec d’immenses mérites dans tous ses précédents postes d’entraîneur et une solide confiance en lui. Pendant ce temps, la fédération elle-même est affaiblie comme rarement auparavant après la nouvelle débâcle au Mondial.

C’est d’un côté une opportunité, parce qu’un grand pouvoir entraîne automatiquement une grande marge de manœuvre et que Klopp incarne le succès comme peu d’entraîneurs. Mais de l’autre, c’est aussi un danger, car il est possible que toute contradiction disparaisse et que la DFB se transforme en one-man-show. La conférence de presse en a donné un avant-goût. Une seule question n’a pas été adressée directement à Klopp, mais aux dirigeants de la DFB également présents, Bernd Neuendorf et Watzke. Elle concernait le rôle de Kosicke. Mais Klopp a aussitôt coupé la parole pour exposer d’abord son point de vue, avant que Neuendorf ne puisse finalement prendre la parole.