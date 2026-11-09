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Uli Hoeneß fait parler de lui avec des déclarations explosives sur Jamal Musiala. Lothar Matthäus y voit davantage une source de motivation qu’une critique.

Sur le plateau de Sky90, l’ancien international allemand a estimé que le patron du Bayern Munich ne cherchait nullement à attaquer Musiala, mais plutôt à lui donner un surcroît de motivation.

« Il le pique un peu. Il ne s’agit pas seulement de le mettre dans du coton, mais aussi de se battre face à l’adversité. Je pense qu’Uli a voulu provoquer cette réaction par ses propos. Je trouve aussi normal qu’il dise quelque chose comme ça, parce qu’on ne peut pas se contenter d’enjoliver la situation et d’attendre qu’il revienne. Il doit maintenant faire ses preuves. Il doit traverser cette épreuve », a expliqué Matthäus.

Hoeneß avait auparavant BR, dans l’émission « Sonntags-Stammtisch », exprimé de sérieux doutes sur la capacité de Musiala à redevenir un jour un joueur capable de faire la différence pour le Bayern. « Nous sommes face à un dilemme. Il a une maladie qui ne se guérit pas facilement, mais que les médicaments permettent de maîtriser dans une certaine mesure. Reste à savoir s’il retrouvera un jour le niveau de performance qui était le sien… »

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Depuis sa grave blessure lors de la Coupe du monde des clubs à l’été 2025, Musiala a subi plusieurs coups d’arrêt et souffre depuis fin septembre d’une déchirure des fibres musculaires. Par ailleurs, après deux malaises survenus pendant la préparation de la saison actuelle, on a appris que l’international allemand souffrait d’un dysfonctionnement neurologique provoquant des absences passagères, brèves mais qui se traitent bien. Il s’agit d’une forme de crise d’épilepsie.

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Selon Matthäus, l’essentiel est désormais que Musiala puisse retrouver les terrains et revenir à son meilleur niveau : « Tout le monde attend le retour de Jamal. Et c’est bien ce qu’Uli a dit, en fin de compte, très clairement. Il a probablement voulu le piquer un peu pour qu’il mette les bouchées doubles dans les prochaines semaines et les prochains mois et revienne à son niveau. Et moi, si j’étais à la place de Jamal Musiala, cela me motiverait suffisamment pour montrer à Uli : je suis de retour. Uli en sera alors le plus heureux, parce que Jamal sera de nouveau un atout pour le Bayern Munich. »

Quand Jamal Musiala reviendra-t-il de blessure ?

Matthäus avait déjà laissé entendre la semaine dernière que Musiala pourrait être aux prises avec plus qu’une simple déchirure des fibres musculaires. Il a réitéré ses doutes. Le recordman des sélections avec l’Allemagne ne croit pas qu’il s’agisse d’une blessure musculaire légère, « comme cela a été présenté publiquement. Il s’est bien passé quelque chose. Car une déchirure des fibres musculaires ne vous tient pas à l’écart pendant sept semaines. Peut-être qu’une deuxième déchirure des fibres musculaires s’est produite, peut-être que la blessure était plus grave. »

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Musiala devrait retrouver les terrains après la prochaine trêve internationale, à la fin du mois, lorsque le Bayern affrontera le 1. FC Cologne le 21 novembre. Selon Hoeneß, l’entraîneur Vincent Kompany, qui a récemment passé quelques jours à l’hôpital en raison d’une irritation des méninges, pourrait lui aussi être de retour sur le banc de touche.

Musiala n’a disputé que quatre matchs cette saison. Lors de la large victoire 7-0 contre l’Union Berlin, il a inscrit un but et délivré une passe décisive, sans être impliqué sur d’autres buts.