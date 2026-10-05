Jürgen Klopp, le nouveau sélectionneur de l’Allemagne, a parfois été présenté lors de sa prise de fonctions comme un magicien, voire un messie. On pouvait s’en douter, on le sait désormais : faire venir Klopp et redevenir soudainement une puissance mondiale, ce n’est finalement pas si simple. Pour rassurer tout le monde : ce n’était pas si simple non plus dans ses anciens clubs, le Borussia Dortmund et le FC Liverpool. Là aussi, il a fallu du temps avant qu’il ne façonne à sa guise les machines à gagner restées dans les mémoires.

Le bilan de Klopp après la première séquence internationale est le suivant : un nul très chanceux aux Pays-Bas, une défaite inutile à domicile contre la Grèce, une victoire souveraine contre des Serbes très faibles et désormais, pour conclure, un 0-0 malgré une large domination en Grèce. La qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations est très éloignée. Julian Nagelsmann y était d’ailleurs encore parvenu assez facilement en 2024, l’Allemagne n’ayant finalement été éliminée qu’en demi-finale par le futur vainqueur, le Portugal.

Ensuite, sous Nagelsmann, l’équipe d’Allemagne n’a cessé de décliner jusqu’au fiasco de la Coupe du monde. En comparaison, la sélection s’est montrée plus combative et plus axée sur l’impact physique lors des quatre premiers matches sous Klopp, n’hésitant pas non plus à provoquer quelques échauffourées. En plus de cela, l’accent mis par Klopp sur le contre-pressing est devenu plus visible de match en match, ce qui nous amène sans doute au principal enseignement de ses débuts comme sélectionneur : sur le plan des hommes, Klopp semble ouvert à tout, mais tactiquement, il ne paraît pas prêt à négocier.

Pour ces quatre matches, il a convoqué 43 joueurs dans deux groupes se chevauchant légèrement, 36 d’entre eux ayant été utilisés, dont dix débutants. Pour tous les autres footballeurs allemands, la porte est en revanche « grande ouverte », comme Klopp le souligne à chaque occasion. Le message est clair : tout le monde peut participer. Mais ceux qui veulent participer doivent savoir une chose : ils joueront dans le 4-3-3 éprouvé de Klopp, avec un accent sur le contre-pressing et les attaques rapides sur les ailes.

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Klopp a mis fin à un débat autour de Kimmich et en a déclenché un nouveau

Cela rend surtout passionnante la bataille au milieu de terrain. Ces derniers temps, l’équipe d’Allemagne évoluait le plus souvent avec un double pivot défensif. Klopp, lui, mise sur deux relayeurs et un meneur de jeu reculé. Dans un premier temps, ce rôle a été confié au capitaine Joshua Kimmich, que Klopp a déplacé du côté droit de la défense vers l’axe dès sa première décision à la tête de la sélection. Après sa prestation malheureuse à domicile contre la Grèce, Kimmich a dû repartir comme prévu, mais contre son gré.

Aleksandar Pavlovic, son partenaire au Bayern, a alors pris le relais et convaincu. Les discussions sur le futur rôle de Kimmich étaient donc logiques, mais Klopp ne les a que mal encadrées et les a même alimentées par quelques déclarations désinvoltes : « Ça, je peux le dire à Jo : plus on pose la question souvent, moins on a de chances d’obtenir ce qu’on veut. » Au final, Klopp a mis fin avant cette séquence internationale à un débat autour de Kimmich (arrière droit ou dans l’axe ?), mais il en a ensuite déclenché un tout nouveau autour de Kimmich (est-il encore nécessaire, tout simplement ?).

Si ce premier débat autour de Kimmich n’a pas ressurgi, c’est en revanche grâce à Philipp Treu. La convocation du latéral droit de 25 ans du SC Fribourg et le rôle qu’il a joué jusqu’ici passent pour le premier tour de magie de Klopp avec l’équipe d’Allemagne. Treu est le seul joueur à avoir été titulaire à trois reprises, livrant à chaque fois des prestations solides à bonnes. Il a le potentiel pour résoudre à long terme l’éternel problème de l’Allemagne à ce poste.

Curieux mais vrai : rares sont les joueurs qui devraient avoir leur place de titulaire aussi assurée que le débutant Treu lors du prochain match international en Serbie, le 13 novembre. À pratiquement tous les autres postes, la concurrence semble en revanche totalement ouverte.

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Équipe d’Allemagne : l’embarras du choix au milieu, la pénurie en attaque

Marc-Andre ter Stegen avait été désigné à l’avance par Klopp comme gardien numéro un provisoire. Lors de son unique apparition à Amsterdam, le joueur de 34 ans a toutefois alterné le génie et la folie. Jonas Urbig, de onze ans son cadet, a laissé une meilleure impression lors de ses deux matches et n’a encaissé aucun but. Son problème : au Bayern, il n’est que remplaçant.

En défense centrale, les cadres sont sous pression. Jonathan Tah et Nico Schlotterbeck ont vacillé contre les Pays-Bas ; lors des autres matches, l’Allemagne a défendu avec plus de stabilité, Yann Aurel Bisseck et Malick Thiaw ayant notamment convaincu.

La concurrence au milieu ne se limite pas à Kimmich et Pavlovic. Avec Florian Wirtz, Tom Bischof, Felix Nmecha, Jamal Musiala, actuellement blessé, et plusieurs débutants, dont Bambase Conte, particulièrement encensé par Klopp, le sélectionneur a aussi l’embarras du choix sur les deux postes de relayeur. Le réveil de Wirtz, en difficulté au FC Liverpool, constitue la deuxième grande réussite de Klopp après la découverte de Treu. En Grèce, le joueur de 23 ans a même porté le brassard de capitaine.

Sur les ailes, c’est surtout le débutant Derry Scherhant qui a marqué des points en vue d’autres apparitions. En revanche, les options paraissent plutôt maigres dans l’axe de l’attaque. Le titulaire Kai Havertz a dû repartir blessé après une courte apparition contre les Pays-Bas. Ses remplaçants Younes Ebnoutalib, Nick Woltemade et Jonathan Burkardt ont tous déçu.

Symptomatique : malgré une nette domination dans trois des quatre matches et un total de 74 tirs, l’Allemagne n’a marqué que trois buts, tous inscrits de surcroît par des milieux de terrain. Les espoirs en attaque reposent désormais davantage sur les enthousiasmants attaquants des Espoirs Paris Brunner et Nicolo Tresoldi. Klopp reviendra peut-être aussi sur sa décision concernant Deniz Undav, cette fois non convoqué.