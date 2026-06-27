Les contours des 1/16^e de finale de la Coupe du monde 2026, qui se déroule actuellement aux États-Unis, au Canada et au Mexique, se sont précisés après l’annonce par la Fédération internationale de football (FIFA) de 9 rencontres sur les 16 prévues à ce stade de la compétition.

À ce stade, 28 sélections sont déjà qualifiées pour le deuxième tour, 12 ont été éliminées et 8 attendent encore leur verdict lors de la dernière journée de la phase de groupes.

Deux sélections arabes, le Maroc et l’Égypte, ont déjà validé leur billet pour le deuxième tour, en attendant la possible qualification de l’Algérie dans les prochaines heures.

Programme des 9 rencontres des 16es de finale :

*Les horaires sont indiqués selon l’heure de La Mecque

Dimanche 28 juin

Afrique du Sud - Canada (22h00).

Lundi 29 juin

Brésil – Japon (20h00).

Allemagne – Paraguay (23h30).

Mardi 30 juin

Pays-Bas – Maroc (4 h).

Côte d’Ivoire – Norvège (20h).

Mercredi 1^(er) juillet

France – Suède (00h00).

Jeudi 2 juillet

États-Unis – Bosnie-Herzégovine (3 h).

Vendredi 3 juillet

Australie – Égypte (21h00).

Samedi 4 juillet

Argentine – Cap-Vert (01 h 00).