Comme l’a confirmé le club mercredi, le joueur géorgien d’exception s’est rompu le ligament croisé. Il manquera au Paris Saint-Germain pendant plusieurs mois.

Kvaratskhelia s’était tordu le genou peu avant l’heure de jeu sur une intervention régulière de Xavi Espart, du FC Barcelone, avant de retomber lourdement sur la pelouse. Il n’a ensuite pas pu quitter le terrain par ses propres moyens. Il a dû être soutenu pour rejoindre les vestiaires et pouvait à peine prendre appui sur la jambe touchée.

Quelques secondes plus tôt, le capitaine Marquinhos s’était déjà blessé dans un duel avec Anhtony Gordon et avait signalé à l’entraîneur Luis Enrique qu’il ne pouvait pas continuer. Un double changement a suivi.

Dembélé risque-t-il lui aussi une longue absence au PSG ?

En première période, la superstar du PSG Dembélé avait déjà été touchée (19e). Le meilleur joueur du monde en titre s’est blessé lors d’une course, sans contact direct avec un adversaire. Après avoir accéléré, l’attaquant s’est soudainement arrêté et s’est tenu la cuisse gauche. Une blessure musculaire pourrait l’éloigner des terrains pendant une période prolongée.

Les caméras ont capté la douleur sur le visage de Dembélé et il est rapidement apparu qu’il ne pourrait pas continuer. Pour le PSG, la blessure du champion du monde 2018 est elle aussi une très mauvaise nouvelle, car il avait récemment retrouvé une forme étincelante. Il a inscrit quatre buts et délivré six passes décisives en dix matches officiels cette saison. Le joueur de 29 ans a totalisé à lui seul six contributions décisives en deux rencontres de Ligue des champions et a été remarquable lors de la victoire 4-2 contre Manchester City la semaine dernière.

Le FC Barcelone a lui aussi dû déplorer au moins un blessé : Dani Olmo, 28 ans, ancien joueur de Leipzig, s’est blessé dans un duel avec Vitinha au milieu de terrain. Hansi Flick a dû procéder à un changement dès la 26e minute, Fermín López remplaçant Olmo.

Malgré ses nombreux blessés, le tenant du titre en Ligue des champions a finalement remporté son duel face à des Catalans jusque-là invaincus et en grande forme. Après l’égalisation tardive de Lamine Yamal à 2-2, Vitinha et Fabian ont eu le dernier mot dans une rencontre passionnante. Avec trois victoires en trois matches, le PSG occupe actuellement la tête du classement de la phase de ligue de la Ligue des champions aux côtés du FC Liverpool.

Dimanche prochain, un choc l’attend face à l’Olympique lyonnais, leader de Ligue 1. Début novembre, Paris affrontera Villarreal en Ligue des champions.

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