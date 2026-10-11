Les détails du rapport de l'arbitre de la rencontre entre le Real Madrid et Villarreal ont révélé les sanctions potentielles qui attendent Vinicius Junior, après son expulsion pour avoir tiré les cheveux d'un joueur adverse, ainsi que sa réaction de colère après la présentation du carton rouge, ce qui pourrait signifier son absence lors du prochain Clasico face à Barcelone.

Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, le rapport de la rencontre entre le Real Madrid et Villarreal, rédigé par l'arbitre Isidro Díaz de Mera, est apparu au cours des premières heures de ce matin, incluant les détails de l'expulsion de Vinicius Junior, après qu'il a tiré les cheveux de Saliba, joueur de l'équipe surnommée le Sous-marin jaune, à la 71e minute de la rencontre.

L'arbitre n'avait pas pris la décision d'expulsion dans un premier temps, avant de revoir l'incident grâce à l'assistance vidéo, sur alerte d'Alejandro Muñiz Ruiz.

Au cours de ce même enregistrement audio, les responsables de la salle d'assistance vidéo ont indiqué à l'arbitre sur le terrain que l'incident relevait du « comportement violent ».

Le rapport de l'arbitre, originaire de la région de Castille-La Manche, précise : « A tiré les cheveux d'un adversaire alors que le ballon était en jeu, sans que le ballon soit disputé entre eux. »

Cette formulation, dans l'attente de la décision de la commission de discipline attendue mercredi, ouvre la voie à deux hypothèses de sanction, conformément à l'article 130 relatif à la violence.

La première hypothèse consiste à se limiter à une suspension d'un match pour le joueur, sur la base du premier paragraphe du même article, qui stipule : « Commettre un comportement violent pendant le jeu ou comme conséquence directe de l'une des situations qui s'y produisent, à condition que l'acte comporte une dangerosité sans qu'il en résulte de dommages ou de blessures, est sanctionné par une suspension d'un à trois matchs, ou pour une durée allant jusqu'à un mois. »

Mais le rapport lui-même indique que l'incident s'est produit « sans que le ballon soit disputé entre eux », une formulation qui ouvre la voie à une suspension de deux matchs pour Vinicius, conformément au deuxième paragraphe du même article, qui stipule : « Si l'acte décrit au paragraphe précédent survient en dehors du cadre du jeu, lorsque le joueur n'est pas en position de disputer le ballon, ou pendant un arrêt de jeu, il est sanctionné par une suspension de deux à trois matchs. »

En conséquence, les trois membres de la commission de discipline devront déterminer ce qu'entendait l'arbitre par la formule : « alors que le ballon était en jeu, sans que le ballon soit disputé entre eux ».

Le rapport comprend également une description de la réaction de colère du joueur brésilien après son expulsion, l'arbitre ayant écrit : « Après son expulsion, et alors qu'il se trouvait encore sur le terrain, il a continué à contester ma décision à voix haute, se dirigeant vers la zone où je me tenais de manière agressive, et ses coéquipiers ont dû le retenir, sans que je puisse identifier une quelconque phrase précise qu'il aurait prononcée. »

Il existe plusieurs possibilités pour traiter cet incident, et la meilleure pour le joueur brésilien serait de considérer son geste comme un comportement contraire à l'ordre sportif, une infraction dont la sanction oscille entre une suspension d'un match et de quatre matchs, avec une probabilité d'application du minimum de la sanction.

Les règlements stipulent : « Est sanctionné d'une suspension allant jusqu'à quatre matchs, ou d'une amende allant jusqu'à 602 euros, quiconque commet un comportement contraire à l'ordre sportif, dès lors que ce comportement est qualifié d'infraction mineure. »

Quant au scénario le plus défavorable pour Vinicius, il consiste à classer son geste parmi les contestations à l'encontre des arbitres, conformément à l'article 127 du code disciplinaire, qui stipule : « Contester l'arbitre principal, les arbitres assistants ou le quatrième arbitre, à moins que cela ne constitue une infraction plus grave, est sanctionné par une suspension de deux à trois matchs, ou pour une durée allant jusqu'à un mois. »

L'autre possibilité consiste à considérer le geste du joueur comme une insulte ou un manque de respect envers l'arbitre, conformément à l'article 124, qui stipule : « S'adresser aux arbitres, aux responsables ou aux autorités sportives par des propos ou des gestes empreints de mépris ou d'irrespect, à moins que cela ne constitue une infraction plus grave, est sanctionné par une suspension de deux à trois matchs, ou pour une durée allant jusqu'à un mois. »

Dans les deux cas, la sanction débute à au moins deux matchs, et au regard de l'ensemble des éléments, le minimum de la sanction possible serait une suspension de deux matchs pour Vinicius, soit un match pour l'expulsion et un autre en raison de sa réaction ultérieure.

Mais la sanction pourrait atteindre quatre matchs si son geste est considéré comme un comportement violent en dehors du cadre du jeu, auxquels s'ajouteraient deux matchs pour sa réaction après l'expulsion.

Quant au scénario intermédiaire, il consiste en une suspension de trois matchs pour le joueur, soit un match pour l'expulsion et deux matchs pour ses contestations ultérieures, soit deux matchs pour comportement violent et un match supplémentaire pour sa réaction.

Dans tous les scénarios, Vinicius sera absent du Clasico face à Barcelone, prévu le 25 du mois en cours au stade Spotify Camp Nou.