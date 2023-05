Les confessions de Xavi sur les départs de Piqué, Busquets et Alba

Xavi s'est exprimé sur les départs de ses amis et anciens coéquipiers au FC Barcelone Gérard Piqué, Sergio Busquets et Jordi Alba.

La saison 2022-2023 du FC Barcelone aura été marquée par son retour au premier plan au niveau national avec un premier titre de champion d'Espagne depuis quatre ans, malgré une nouvelle déception en Ligue des Champions. Elle aura également été marquée par les départs de plusieurs légendes du club, à commencer par Gérard Piqué, qui a annoncé sa retraite en novembre 2022 après 14 saisons avec le Barça.

Un moment difficile pour Xavi

Plus tard dans la saison, Sergio Busquets et Jordi Alba ont également annoncé leur départ du club catalan. Au total, ces trois légendes cumulent presque 1800 match avec les Blaugranas, de quoi laisser un vide immense, même si leur niveau de jeu a régulièrement été critiqué au cours des dernières saisons. Un passage difficile pour l'entraîneur Xavi, qui a dû pousser trois de ses amis et anciens coéquipiers lorsqu'il jouait à Barcelone. À l'antenne de la chaîne espagnole TV3, le technicien espagnol a reconnu qu'il a été dur pour lui de pousser vers la sortie ses anciens partenaires de jeu. "Quand il faut prendre des décisions contraires à ce que voudrait le joueur, ça commence à être difficile. J'ai dû dire à Piqué de se retirer parce qu'il jouerait moins. J'en ai même eu du mal à dormir, parce qu'on avait beaucoup profité ensemble. Avec Jordi Alba, j'ai eu le sentiment d'échouer en tant qu'ami, mais je devais donner la priorité à l'équipe", a-t-il expliqué.

Dans la foulée, le champion du monde 2010 s'est montré plutôt optimiste quant à sa prolongation comme entraîneur du Barça, alors que son contrat court jusqu'en juin 2024. "Je ne serai jamais un problème pour le Barça. Nous allons nous comprendre le plus tôt possible. Il n'y aura pas de problème, je finirai par prolonger", a-t-il lancé.