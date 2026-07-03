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Abdelmawgood Samir

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« Les choses se sont enchaînées très vite »… Klopp dévoile les détails des négociations avec la sélection allemande

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J. Klopp
J. Nagelsmann
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Elle se rapproche !

Jürgen Klopp, l’ex-entraîneur de Liverpool, a confirmé avoir entamé des discussions officielles avec la Fédération allemande de football (DFB) pour prendre les commandes de la sélection nationale, en remplacement de Julian Nagelsmann, récemment démissionnaire.

« Les événements se sont précipités… Julian a démissionné, la Fédération allemande cherche un successeur et elle est en pourparlers avec moi », a déclaré Klopp, 59 ans, vendredi soir au site Foot Mercato.

L’entraîneur allemand a ajouté : « Il faut mener des discussions approfondies, car les problèmes auxquels nous sommes actuellement confrontés ne sont certainement pas uniquement imputables à Julian Nagelsmann. »

Il a toutefois tenu à saluer les qualités de son jeune compatriote : « Nagelsmann est un entraîneur exceptionnel, et il le prouvera encore et encore tout au long de sa carrière d’entraîneur. »

Klopp précise toutefois qu’il doit encore consulter son directeur, Oliver Mintzlaff, avant de prendre une décision finale : « Je sais que le football allemand lui tient à cœur, c’est pourquoi il est très réceptif à ces discussions. »

Il a toutefois précisé : « Nous devons attendre de voir comment ces discussions vont évoluer », rappelant que les négociations en sont encore à leurs débuts et que rien n’est acté.

Rappelons que Klopp, l’un des entraîneurs allemands les plus en vue de l’époque moderne grâce à ses succès avec le Borussia Dortmund et Liverpool, apparaît comme le profil idéal pour prendre les commandes des « Machines » dans les mois à venir.

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