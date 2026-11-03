Partager Suivez GOAL sur Google

Aaron Danks, entraîneur adjoint du Bayern Munich, a donné des nouvelles rassurantes de Manuel Neuer et Michael Olise concernant leurs blessures avant le match de Ligue des champions de mardi contre l’Atlético de Madrid. Danks a confirmé que les deux joueurs avaient fait le déplacement avec le groupe, alors que le Bayern vise une place parmi les huit premiers.

Publicité

Danks reste sur le banc en l’absence de Kompany

L’entraîneur adjoint Aaron Danks dirigera de nouveau le Bayern Munich depuis le bord du terrain lors du match de Ligue des champions de mardi contre l’Atlético Madrid. Danks continue de remplacer l’entraîneur principal Vincent Kompany, toujours absent pour cause de maladie.

Le Bayern occupe la 14e place du classement de la Ligue des champions avec cinq points après ses trois premiers matches.

Le club bavarois vise une victoire à Madrid pour se rapprocher des places synonymes de qualification directe.

Danks confirme deux bonnes nouvelles : Neuer et Olise font le déplacement

S’exprimant avant le match, Danks a fait état de nouvelles encourageantes concernant la disponibilité de son effectif. « Il y a de bonnes nouvelles : [Olise] nous a rejoints ce matin, tout comme Manuel Neuer », a annoncé Danks.

Publicité Publicité

« Nous avons brièvement discuté avec eux pour savoir comment ils se sentent. Les choses se présentent bien et nous verrons demain s’ils sont prêts. »

Related Topics

Prochains matchs ATM Ligue des Champions 15:00 FCB Regarder

Le Bayern reste toutefois privé de Jamal Musiala, Luis Diaz, Serge Gnabry, Ismael Saibari et Bara Ndiaye en raison de blessures.

Une identité de jeu inchangée malgré les absences

Danks a assuré que la philosophie offensive du Bayern ne changerait pas pendant qu’il assure l’intérim. « L’identité de l’équipe ne changera pas avec moi ; c’est désormais à moi de prendre les décisions », a affirmé Danks.

Publicité

« Nous voulons pratiquer un football offensif, avoir le ballon et tirer le meilleur parti de nos occasions. »

« Nous devons garder la tête haute, bomber le torse et simplement relever le défi... Terminer parmi les huit premiers, voilà notre objectif », a-t-il ajouté.

Publicité

Le Bayern vise une place directe en huitièmes de finale

Le Bayern veut faire preuve d’efficacité offensive pour surmonter ses récentes difficultés défensives lors des rencontres européennes.

Danks décidera au dernier moment si Neuer et Olise peuvent jouer avant le coup d’envoi au Metropolitano.

Publicité

Le Bayern se concentre désormais sur l’obtention de trois points cruciaux à Madrid.