La magie de l'effet Xabi Alonso s'est éteinte à Stamford Bridge plus vite que prévu. Après un début prometteur, Chelsea a connu un revers défensif retentissant après une piètre défaite trois buts à zéro face à Brentford, prolongeant la série du club à trois matches consécutifs sans la moindre victoire en Premier League.

Chelsea occupe actuellement la dixième place avec seulement 7 points, ses cages ayant encaissé 12 buts, soit la défense la plus fragile de toute la Premier League après cinq journées.

Ce recul défensif inquiétant a déclenché un flot de critiques acerbes, les plus marquantes émanant de la légende du club John Terry, sur sa chaîne YouTube. Il a ainsi déclaré : « Ces chiffres sont totalement inacceptables pour nous en tant que supporters, et pour une légende du club, et nous traversons une période extrêmement difficile. »

Les données indiquent que Chelsea reste incapable de conserver sa cage inviolée depuis 22 matches consécutifs en Premier League, la plus longue série de désastres défensifs du club londonien depuis 1965.

Ce départ catastrophique place Alonso à la tête du deuxième pire début de saison de Chelsea au XXIᵉ siècle, ne devançant que le sombre départ de Mauricio Pochettino avec 5 points.

John Terry a critiqué la philosophie tactique d'Alonso dans la gestion des balles arrêtées et de la défense de zone, ajoutant : « Je suis de la vieille école et je préfère le marquage individuel. La défense de zone amène les joueurs à se déresponsabiliser. Face à Brentford, l'adversaire a exploité les espaces au second poteau sans que personne ne sache qui marquait qui dès que le ballon passait au-dessus des défenseurs. Les joueurs doivent assumer leurs responsabilités. »

De son côté, Xabi Alonso a reconnu le déséquilibre défensif évident de son système, déclarant après le match : « Il est clair que nous devons nous améliorer défensivement. Nous produisons du bon jeu offensivement, mais nous manquons d'équilibre. Il ne s'agit pas seulement des balles arrêtées, mais aussi des duels, de la construction du jeu et du contrôle du rythme du match. Nous n'avons pas actuellement suffisamment de solidité pour rivaliser durant les 90 minutes, mais tout a besoin de temps. »

Malgré toutes ces difficultés, la direction de Chelsea renouvelle son entière confiance dans le projet technique du jeune entraîneur espagnol, comptant sur la trêve internationale actuelle pour rechercher des solutions rapides à ces failles défensives, d'autant plus que l'équipe est absente des compétitions européennes cette saison et concentre tous ses efforts sur les compétitions nationales.

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