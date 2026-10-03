Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'Espagne, s'est montré satisfait de la victoire contre la République tchèque sur le score de 3-1, soulignant que son équipe avait livré une première mi-temps remarquable, avant de voir son niveau baisser après la pause. Il a toutefois insisté sur l'importance de continuer à enchaîner les succès, malgré les absences et les nombreux changements opérés dans la composition.

De la Fuente a déclaré après le match : « Cela met en évidence ce dont nous parlons sans cesse, à savoir le niveau de football de toutes les équipes que nous affrontons. Si elles vivent leur meilleur jour, n'importe quel adversaire peut vous faire du mal. Toutes les équipes possèdent de la qualité. »

Le technicien espagnol a reconnu que son équipe avait perdu une partie de sa fluidité en seconde période, l'attribuant en partie aux changements qu'il a effectués et qui ont influé sur le rythme de la rencontre.

Il a ajouté : « En seconde période, nous avons manqué de fluidité. Les changements ont cassé le match, et nous avons perdu cette brillance que nous avions montrée en première mi-temps. L'équipe est devenue un peu déséquilibrée sur ce plan. »

Malgré cela, cette baisse de régime n'a pas entamé sa satisfaction concernant le résultat, puisqu'il a affirmé : « Nous sommes très heureux. Une victoire de plus, et les chiffres sont impressionnants », en référence à la poursuite de la série de matchs sans défaite de l'Espagne.

De la Fuente a tenu à mettre en avant la capacité de la sélection espagnole à conserver son niveau compétitif malgré les changements importants intervenus dans la composition, en l'absence de plusieurs éléments majeurs, parmi lesquels Grimaldo, Ferran Torres, Nico Williams et Fabián Ruiz.

Il a expliqué : « Je voulais mettre cela en avant. L'équipe ne cesse de grandir et fournit des joueurs pour l'avenir. Nous avons terminé avec un seul joueur ayant disputé la finale de la Coupe du monde, et c'est une équipe qui suscite encore beaucoup d'ambition. »

Le sélectionneur de l'Espagne a confirmé son attachement à la politique d'élargissement de l'éventail des choix et à l'octroi de leur chance aux nouveaux éléments, déclarant : « Nous allons continuer à miser sur cette idée et sur ce modèle », tout en souhaitant un prompt rétablissement de tous les absents, et en ajoutant : « Nous avons besoin que tout le monde soit dans une excellente condition. »

De la Fuente a également évoqué la dimension humaine qu'a revêtue le match, après que la rencontre contre la République tchèque lui a permis de retrouver Santi Denia et Pablo Amo, deux membres de son ancien staff, et il a confié : « Nous avons de merveilleux souvenirs ensemble. Ce sont deux professionnels formidables. »

Le technicien espagnol a par ailleurs salué la prestation de la sélection tchèque, soulignant sa progression, son pressing et sa qualité, et prédisant un bel avenir au projet mené par Denia, malgré la défaite face à l'Espagne.