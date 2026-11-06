Les chiffres parlent : Raphinha, le « point faible » favori de Simeone

L'Atlético Madrid accueille le FC Barcelone après-demain dimanche, lors de la 12e journée de la Liga.

Le journal Mundo Deportivo a rapporté que Raphinha, la star du Barça, affrontera Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, pour la 11e fois dans la carrière des deux hommes.

Le bilan des confrontations penche en faveur de Raphinha, qui a signé 8 victoires, un match nul et une seule défaite face au technicien argentin.

Sur le plan des statistiques offensives, Raphinha a réussi à inscrire 2 buts et à délivrer 6 passes décisives, pour un total de 8 contributions offensives.

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Quant à la dernière victoire du Barça sur l'Atlético en Liga, elle est survenue en l'absence du joueur brésilien, et elle constitue le seul point positif de l'Atlético Madrid dans les confrontations où Raphinha n'a pas participé.

L'entraîneur Hansi Flick a changé le poste de Raphinha, lui a confié un nouveau rôle, puis l'a repositionné dans un rôle d'attaquant de pointe.

Depuis sa position d'observateur, sans être partie prenante de cette expérience, Simeone a suivi le parcours de progression de Raphinha avec une grande admiration. Et dimanche, les retrouvailles entre eux se renouvellent sur la pelouse du Metropolitano.

L'entraîneur de l'Atlético avait adressé son premier éloge à Raphinha il y a deux ans. Lors de la conférence de presse qui avait précédé la confrontation entre les deux équipes au stade Lluís Companys, Simeone avait décrit le Brésilien comme l'un des meilleurs joueurs de la Liga, grâce à sa capacité à percer les défenses, à son courage et à sa manière de jouer.

La nuit suivante, le propriétaire du maillot numéro 11 du FC Barcelone a confirmé la justesse des propos du technicien argentin, mais l'Atlético Madrid a tranché le match grâce à un but tardif inscrit par Alexander Sørloth.

Un an plus tard, Simeone a de nouveau fait son éloge. Le FC Barcelone avait en effet écrasé son hôte l'Atlético Madrid au stade Spotify Camp Nou, lors d'un match de Liga où Álex Baena avait ouvert le score.

Mais Raphinha a égalisé, après l'un de ses appels habituels dans le dos des défenseurs, avant que les joueurs de l'entraîneur Flick n'achèvent le match sur une victoire sur le score de 3-1.

Malgré la défaite, Simeone a lancé une déclaration remarquée à l'issue du match, affirmant : « Je ne sais pas comment Raphinha n'a pas remporté le Ballon d'or, car moi, c'est lui que je choisis. »

Le technicien argentin a déclaré, faisant l'éloge du joueur brésilien : « Il me plaît énormément. Il peut jouer à tous les postes, où que vous le placiez, et il marque en plus de superbes buts. »

D'une certaine manière, Raphinha est un joueur qui correspond parfaitement à la philosophie de jeu de Simeone ; on peut même dire qu'il est le joueur le plus adapté pour appliquer les idées du technicien argentin.

À plus d'une reprise, Raphinha a exprimé publiquement sa déception de ne pas voir son nom figurer parmi les listes des nommés pour les trophées individuels. Mais Simeone l'a placé au sommet du trophée individuel le plus important, peu de temps après qu'Ousmane Dembélé l'eut remporté. Et quelques semaines plus tard, Raphinha a renvoyé l'éloge à Simeone, en déclarant : « J'ai une grande affection pour le Cholo, c'est un entraîneur exceptionnel et je l'estime beaucoup. »

Lors du match aller du tour éliminatoire de la Coupe du Roi la saison dernière, le FC Barcelone a été privé des services de Raphinha. L'Atlético a nettement dominé l'équipe catalane, en particulier durant la première période, au cours de laquelle les joueurs de l'entraîneur Simeone ont balayé leurs adversaires en exploitant les contre-attaques et les transitions rapides.

Le FC Barcelone n'était plus qu'à un seul but d'égaliser le résultat de l'aller, qui s'est soldé par sa défaite 0-4 au stade Spotify Camp Nou. Après l'élimination, Raphinha était allongé sur la pelouse lorsqu'il a reçu le réconfort de Simeone, qui est venu vers lui et l'a soutenu comme le ferait un père avec son fils.

Quelques jours avant la seconde confrontation en Coupe du Roi, Simeone est revenu à parler de Raphinha, en déclarant : « Il me plaît énormément, car chaque fois qu'il joue, il est plaisant de regarder ses mouvements, ses démarrages dans le dos des défenseurs, sa capacité à percer les espaces et son travail collectif. »

Le joueur brésilien s'était blessé durant la dernière trêve internationale de cette saison-là, ce qui l'avait privé de participer aux deux confrontations de la Ligue des champions.