Le duo du Barça, Raphinha et Lamine Yamal, surpasse à lui seul l'Atlético Madrid en nombre de buts inscrits en Liga, cette saison.

Les deux joueurs ont marqué ensemble 25 buts, contre 22 buts pour l'ensemble des joueurs du club madrilène.

Avant la rencontre très attendue entre le Barça et l'Atlético Madrid, ce dimanche soir, Raphinha domine le classement des buteurs du club catalan en Liga avec 15 buts, suivi de Lamine Yamal avec 10 buts. Le duo cumule ainsi plus de la moitié des buts du Barça en championnat, les joueurs du club catalan ayant inscrit 46 buts au total, en 11 matchs.

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Les Colchoneros occupent la troisième place parmi les équipes les plus prolifiques de la compétition, avec 22 buts, derrière le Real Madrid et ses 31 buts, et le Barça, leader avec 46 buts.

La force du duo ne se limite pas aux matchs que le Barça dispute à domicile, puisque Raphinha et Lamine Yamal ont inscrit ensemble 11 buts à l'extérieur en championnat, soit le même nombre que l'Atlético Madrid a marqué sur sa pelouse du Metropolitano jusqu'à présent.

Les chiffres révèlent également l'immense influence du duo dans l'attaque du Barça, après avoir atteint ensemble 32 buts toutes compétitions confondues, soit 19 buts pour Raphinha et 13 pour Lamine Yamal, sur un total de 60 buts inscrits par les Blaugrana lors des 15 premiers matchs officiels de cette saison.

Raphinha domine le classement des buteurs de la Liga, cette saison, avec 15 buts, suivi de la star du Real Madrid, Kylian Mbappé, avec 13 buts, puis de Yamal avec 10 buts, et derrière lui l'étincelant attaquant marocain, Yasser Zabiri, avec 9 buts.