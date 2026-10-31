Les chiffres ne mentent pas : le Deportivo Alavés menace le prestige du Barça

Le Barça aborde son duel face à Deportivo Alavés avec l'ambition de poursuivre ses solides résultats à domicile, lorsqu'il recevra son adversaire, ce samedi, au stade Spotify Camp Nou, dans le cadre de la onzième journée de la Liga, un match riche en chiffres marquants, entre la volonté des locaux de confirmer leur supériorité historique et les tentatives des visiteurs de rééditer la surprise de la dernière confrontation entre les deux équipes.

Le réseau « Opta », spécialisé dans les statistiques, a dévoilé un ensemble de chiffres et de faits saisissants à la veille de la rencontre, le plus notable étant qu'Alavés a réussi à stopper la longue série du Barça sans défaite face à lui en Liga, après l'avoir emporté sur le score d'un but à zéro en mai dernier, ramenant au premier plan un souvenir rare qui ne s'est produit qu'une seule fois dans l'histoire des confrontations entre les deux équipes.

Cette défaite avait mis fin à une série de 16 matchs consécutifs du Barça sans défaite face à Alavés dans la compétition, au cours de laquelle il avait signé 14 victoires et deux nuls. Le club catalan n'avait jamais perdu deux matchs consécutifs face à son adversaire en championnat, sauf une seule fois, entre 1999 et 2000.

En revanche, les chiffres historiques au stade du Barça ne semblent guère encourageants pour Alavés, qui souffre d'une série négative s'étendant sur 8 matchs consécutifs sans victoire à l'extérieur face au club catalan en championnat, se contentant d'un nul contre 7 défaites.

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La dernière victoire d'Alavés dans l'antre du Barça remonte à septembre 2016, lorsqu'il s'était imposé sur le score de 2-1, lors d'un match où Mauricio Pellegrino dirigeait techniquement l'équipe, face à la présence de Luis Enrique sur le banc des remplaçants des locaux.

Le Barça détient de son côté un chiffre offensif remarquable sur son terrain, après avoir réussi à marquer lors de ses 36 derniers matchs disputés à domicile en Liga, inscrivant 108 buts, soit sa plus longue série de buts dans les matchs à domicile de la compétition depuis 2014, lorsqu'il avait marqué lors de 56 matchs consécutifs, pour un total de 193 buts.

De l'autre côté, Alavés traverse une période difficile, après avoir échoué à décrocher une victoire lors de ses 6 derniers matchs en Liga, se contentant de deux nuls contre 4 défaites, se retrouvant au seuil d'une série négative qu'il n'avait pas connue depuis janvier 2025, lorsqu'il était resté privé de victoire pendant 7 matchs consécutifs, soit 4 nuls et 3 défaites.

Les différences entre les deux équipes ne s'arrêtent pas aux résultats, mais s'étendent au style de jeu et à la possession, puisque le Barça est en tête du classement des équipes qui réalisent le plus de séquences de passes comprenant 10 passes ou plus en jeu ouvert lors de la saison actuelle 2026-2027, après l'avoir fait à 245 reprises.

À l'inverse, Alavés figure parmi les équipes qui réalisent le moins ce type de passes, avec seulement 54 séquences, et seuls Getafe avec 33 séquences et Séville avec 51 séquences font moins bien que lui sur ce plan, ce qui reflète le contraste évident dans la nature du jeu entre les deux équipes.

La supériorité du Barça se manifeste également dans sa capacité à éviter d'être mené au score, puisqu'il est l'équipe qui a passé le moins de temps en situation de retard dans les matchs de championnat cette saison, avec un total de seulement 43 minutes, et il appartient à un groupe de cinq clubs qui n'ont perdu aucun point après avoir ouvert le score, aux côtés de Levante, de l'Athletic Bilbao, de la Real Sociedad et du Real Madrid.

Entre une supériorité historique sur son terrain, une série de buts exceptionnelle et les difficultés persistantes d'Alavés à l'extérieur, la rencontre apparaît comme un nouveau test pour le Barça afin de confirmer son avantage, mais le résultat du match de mai dernier rappelle aux locaux que leur adversaire est capable de renverser les pronostics.