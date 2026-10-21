Le Real Madrid s'appuie sur un solide bilan offensif face aux clubs allemands, ce qui lui confère un avantage avant d'affronter Leipzig ce mercredi soir en Ligue des champions.

La formation madrilène reçoit Leipzig au stade Santiago-Bernabéu dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue, quelques jours avant le Clasico tant attendu en Liga face au Barça.

Selon les statistiques du site officiel de la Ligue des champions, le Real Madrid a marqué lors de chacun de ses 26 derniers matches européens à domicile face à des clubs allemands, et a trouvé le chemin des filets lors de ses 44 derniers matches disputés sur sa pelouse en Ligue des champions.

De son côté, Kylian Mbappé a marqué lors de ses 4 derniers matches en Ligue des champions, et avait déjà fait trembler les filets de Leipzig sous le maillot du Paris Saint-Germain, lors de la confrontation entre les deux équipes en phase de groupes en octobre 2021.

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Vinicius Junior a lui aussi inscrit deux buts face à Leipzig en Ligue des champions sous le maillot du Real Madrid, le premier lors de la défaite 3-2 à l'extérieur en octobre 2022, et le second lors du match nul 1-1 au stade Santiago-Bernabéu en mars 2024.

Concernant les confrontations directes entre les deux équipes, elles se sont rencontrées à 4 reprises en Ligue des champions.

En phase de groupes de la saison 2022-2023, le Real Madrid s'est imposé 2-0 à domicile, avant de s'incliner 3-2 face à Leipzig en Allemagne.

Et en huitièmes de finale de la saison 2023-2024, le club madrilène s'est imposé 1-0 à Leipzig, puis les deux équipes ont fait match nul 1-1 à Madrid.







