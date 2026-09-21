Les chants comme preuve : plainte officielle d'Al-Ettifaq contre Al-Ittihad

Le club d'Al-Ettifaq a déposé une plainte officielle auprès de l'Autorité saoudienne de la propriété intellectuelle, contestant l'enregistrement par le club d'Al-Ittihad de la marque commerciale « ITTI ».

Selon le quotidien saoudien Arriyadiyah, la contestation d'Al-Ettifaq repose sur le fait que le club utilise l'appellation « ITTI » depuis des années, et que ce nom est devenu associé à son identité populaire. La direction a d'ailleurs appuyé sa plainte par plusieurs preuves documentant l'usage de cette appellation dans les chants des supporters de l'équipe, ainsi que son apparition dans des produits et des supports médiatiques liés au club au cours des dernières années.

Al-Ettifaq craint que l'enregistrement de la marque par Al-Ittihad ne porte atteinte à l'avenir à son droit d'utiliser le nom « ITTI », que ce soit dans ses produits ou dans ses activités commerciales et médiatiques, ce qui a poussé la direction à engager une démarche officielle pour réclamer la préservation des droits du club liés à cette appellation.

Les sources ont précisé que la direction d'Al-Ettifaq a joint à sa contestation un ensemble de documents et de pièces justificatives remontant à des années antérieures, dans le but de prouver l'antériorité du club dans l'utilisation du nom « ITTI », ainsi que de confirmer le lien de cette appellation avec le club et ses supporters.

Al-Ettifaq attend actuellement la décision de l'Autorité saoudienne de la propriété intellectuelle concernant cette contestation, après examen des documents et des preuves présentés par la direction du club à l'appui de sa position.

Le club d'Al-Ittihad avait annoncé en juillet dernier le lancement de sa marque commerciale « ITTI », dans le cadre d'une stratégie visant à développer la marque et à renforcer sa présence, tout en l'exploitant pour diversifier ses sources de revenus et soutenir la croissance commerciale et l'investissement du club.

La plainte d'Al-Ettifaq s'inscrit dans le cadre des efforts du club pour préserver ses droits liés à cette appellation, dans l'attente du résultat des procédures réglementaires devant l'Autorité saoudienne de la propriété intellectuelle.