Dans la nuit de jeudi à vendredi, les supporters brésiliens ont assisté aux débuts du défenseur du PSV Mauro Júnior avec la sélection nationale, même si une grande partie d’entre eux ne savait pas vraiment qui il était.

Mauro a désormais 27 ans, mais il est arrivé aux Pays-Bas à l’âge de quatorze ans. Hormis une année en prêt à l’Heracles, il a effectué toute sa carrière au PSV.

Le latéral gauche, également capable d’évoluer au milieu de terrain, a été convoqué pour la première fois avec la sélection du Brésil lors de cette trêve internationale. À la 76e minute du match amical face à l’Australie (1-1), il est entré en jeu.

Sur les réseaux sociaux, les Brésiliens n’en revenaient pas quand Mauro est entré sur le terrain. « Qui diable est Mauro Júnior ? », s’est notamment interrogé l’un des nombreux supporters surpris.

« Comment voulez-vous que Raphinha joue bien alors qu’au Barça il signe des triplés avec Lamine Yamal et qu’avec le Brésil il joue avec Mauro Junior, dont je ne sais même pas qui c’est », écrit un autre.

« Ce Mauro Júnior est aussi entré sur le terrain comme s’il avait fait dans son froc. Il ne joue que latéralement ou vers l’arrière. Il ne prend pas une seule fois la profondeur », estime un autre internaute.

« Ce Mauro Jr, que je n’avais jamais vu de ma vie, ressemblait à un pauvre type incapable de contrôler le ballon. Parmi les joueurs d’aujourd’hui, personne ne s’en est sorti », conclut quelqu’un sur X.

« La question qui reste : QUI EST MAURO JUNIOR ? Ancelotti invente carrément un joueur », peut-on encore lire chez un supporter stupéfait.

Le joueur du PSV est entré en jeu alors que l’Australie menait encore 1-0. Finalement, l’attaquant de Bournemouth Rayan a égalisé très profondément dans le temps additionnel.