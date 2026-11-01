Les blessures assaillent le Barça, Flick redoute le pire

Les blessures ont continué de frapper l'arrière-garde du Barça au cours des dernières semaines, la plupart des soucis physiques s'étant concentrés sur le secteur défensif. Et les ennuis du club catalan ne se sont pas limités à la multiplication des absences.

En l'absence d'Andreas Christensen, d'Eric García, de Jules Koundé et de Xavi Espart, avec Gerard Martín souffrant de quelques douleurs et ayant besoin de repos, et Pau Cubarsí comme seul défenseur central disponible à 100 %, Hansi Flick a été contraint de s'appuyer sur une défense expérimentale face au Deportivo Alavés, où Bryan Gil a occupé le poste d'arrière droit et Frenkie de Jong a évolué dans l'axe, tandis que João Cancelo a continué de jouer sur le côté gauche de l'arrière-garde.

Le journal espagnol « Sport » a révélé que les difficultés défensives du Barça continuent d'inquiéter Hansi Flick, qui n'a affiché aucun optimisme quant à la date de retour des blessés, et ce, au lendemain de la large victoire contre l'Alavés.

Au contraire, l'entraîneur allemand a déclaré : « Nous ne savons pas encore quand ils reviendront, nous y travaillons. Leur état évolue de manière positive, mais la situation n'est pas la meilleure pour nous », avant de préciser sans détour : « Nous devons tenir le coup durant les deux prochains matches. »

Il a ajouté : « J'espère le retour d'un ou deux joueurs. Christensen est désormais proche d'un retour à l'entraînement, mais nous ne voulons pas prendre de risque. Ensuite, nous disposerons d'une période de deux semaines pour récupérer. Nous verrons comment gérer cela, car nous avons besoin de tous les joueurs jusqu'à la fin de la saison. »

Une situation difficile avant la Ligue des champions

Après avoir retrouvé son meilleur niveau à la suite des deux défaites contre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, le club catalan a devant lui une nouvelle semaine difficile avant la trêve internationale de novembre.

Le Barça accueille Aston Villa mardi prochain au stade Spotify Camp Nou, avant de se rendre chez l'Atlético Madrid dimanche à la même heure.

Le stade « Riyadh Air Metropolitano » accueillera une confrontation au cours de laquelle les deux équipes se disputeront la tête de la Liga, puisque seuls deux points séparent actuellement le club catalan de son homologue madrilène.

Selon ce qu'a précisé la radio « Cadena SER », aucun climat d'optimisme ne règne au sein du vestiaire du Barça quant à la possibilité de récupérer l'un des blessés avant la rencontre de Ligue des champions.

Et bien que Christensen, Eric García et Jules Koundé soient proches d'un retour, le trio ne sera pas prêt pour le match contre Aston Villa, sauf grosse surprise.

Quant à Xavi Espart, son retour n'est pas attendu avant la fin de l'année 2026 ou le début de l'année 2027 au plus tôt.

Il n'est pas exclu que l'un des trois défenseurs proches d'un retour puisse être disponible pour le match du Barça contre l'Atlético Madrid au stade Riyadh Air Metropolitano, mais même dans ce cas, le joueur n'aura pas retrouvé le rythme des matches et ne sera donc pas dans la meilleure condition pour débuter la rencontre.

Eric García se sent mieux et tentera de récupérer à temps, mais Flick a déjà affirmé, samedi, au lendemain de la victoire contre l'Alavés, qu'il ne se précipiterait pas pour obtenir des gains à court terme et ne prendrait pas le risque d'aligner un joueur avant sa complète récupération, la priorité étant de réduire progressivement le nombre de blessés.