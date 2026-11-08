L’Inter a remporté dimanche le choc italien face à Côme. À domicile, les Milanais se sont imposés 2-0 grâce à des buts de Francesco Pio Esposito et Marcus Thuram. La lutte en tête de la Serie A est désormais très serrée. La Lazio mène avec 29 points, devant l’Inter (28), l’AS Roma (27), l’AC Milan (24) et Côme (23).

L’Inter a frappé avant même le quart d’heure de jeu. Djed Spence a bénéficié de trop d’espace sur le côté droit et a déposé son centre dans les pieds d’Esposito, qui a devancé son défenseur pour tromper le gardien Robert Sánchez.

Peu après, l’autre attaquant de l’Inter a lui aussi marqué. Federico Dimarco a lancé Piotr Zielinski dans la course, et la défense de Côme a mal repoussé son centre puissant. Thuram n’a pas hésité et a marqué d’une frappe puissante.

Côme a livré un match inhabituellement brouillon et s’est peu aventuré dans la surface de l’Inter. Après la pause, l’Inter a encore été la meilleure équipe, même si la volée de Dimarco est passée tout près du but.

Sans surprise, Nic Paz a été à l’origine du peu de danger créé par les visiteurs, mais lui non plus n’a pas réussi à tromper Josep Martínez. Le gardien a repoussé une tentative de l’Argentin à son premier poteau.

Après que Paz a également touché la barre transversale en fin de match, Côme n’a plus montré d’intentions offensives. Le club est redescendu sur terre après sa victoire record en milieu de semaine en Ligue des champions face au RC Lens (1-9).