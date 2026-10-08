Les arguments du Maroc et du Sénégal : que se passe-t-il lors de l'audience du TAS ?

La séance d'audience du Tribunal arbitral du sport (TAS) s'est ouverte ce jeudi matin à Lausanne, en Suisse, qui s'apprête à trancher l'une des affaires les plus controversées de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, après que la crise de la finale de l'édition 2025 entre le Maroc et le Sénégal a atteint sa phase décisive.

Le Tribunal se trouve face à deux lectures juridiques radicalement différentes de ce qui s'est produit en finale. La partie marocaine s'appuie sur les articles 82 et 84 du règlement de la compétition, tandis que le Sénégal soutient que le résultat du match a bel et bien été acquis sur le terrain, après que l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala a autorisé ses joueurs à revenir sur la pelouse et a repris la rencontre jusqu'à son terme, avant que les Lions de la Teranga ne l'emportent sur le score d'un but à zéro après prolongation.

La question centrale à Lausanne réside dans la détermination de l'effet juridique du départ des joueurs sénégalais de la pelouse en signe de protestation contre l'arbitrage, puis de leur retour pour achever le match, d'autant que la commission d'appel de la Confédération africaine de football (CAF) a décidé par la suite d'annuler le résultat et de considérer le Sénégal comme perdant par forfait, en entérinant une victoire du Maroc sur le score de 3-0.

Le gardien sénégalais Édouard Mendy avait déclaré en mars dernier : « Nous savons comment nous avons remporté la Coupe d'Afrique des Nations, et nous savons ce qui s'est passé lors d'une certaine nuit de février au Maroc », tandis que Walid Regragui, l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale marocaine, affirmait dans des déclarations aux médias : « Pour moi, je suis champion d'Afrique, que cela plaise à certains ou non. »

Mais au-delà des déclarations échangées, la bataille de Lausanne portera essentiellement sur l'interprétation des règlements, les limites du pouvoir de l'arbitre et la possibilité d'annuler le résultat d'un match achevé sur le terrain.

Le réseau « Afrik-Foot », spécialisé dans l'actualité sportive africaine, passe en revue les arguments des deux parties, qui devraient être présentés lors de l'audience d'aujourd'hui.

Le Sénégal s'accroche au pouvoir de l'arbitre

Le Sénégal devrait faire de l'article 5 des Lois du Jeu, édictées par l'International Football Association Board (IFAB), l'un des principaux piliers de sa défense, étant donné qu'il consacre le pouvoir de l'arbitre dans la direction du match ainsi que le caractère définitif de ses décisions relatives aux faits de jeu.

Le Sénégal soutient que l'arbitre Jean-Jacques Ndala a autorisé ses joueurs à revenir sur la pelouse après la période de retrait, puis a repris le match et dirigé le temps restant jusqu'au coup de sifflet final, proclamant la victoire du Sénégal sur le score de 1-0 après prolongation.

C'est là que surgit la question la plus importante de l'argumentaire sénégalais : si l'arbitre a autorisé la reprise du match, puis l'a dirigé jusqu'à son terme, une instance administrative dispose-t-elle ensuite du pouvoir d'annuler le résultat entériné par l'arbitre ?

L'avocat spécialisé en droit du sport Pius Ndubuoko a déclaré, dans des propos tenus au réseau SABC, que les joueurs sénégalais « sont revenus sur le terrain, le match s'est poursuivi, puis l'arbitre a sifflé la fin de la rencontre », estimant que la commission d'appel de la CAF ne pouvait pas annuler la décision prise par l'arbitre sur le terrain.

L'argumentaire sénégalais ne se limite pas au pouvoir de l'arbitre, puisque la défense menée par l'avocat espagnol Juan de Dios Crespo Pérez peut également faire valoir l'absence de texte clair régissant précisément le cas d'une équipe qui quitte le terrain de manière temporaire, puis revient et achève le match jusqu'à son terme.

Crespo Pérez avait donné à l'affaire une dimension plus large lors de la conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé le recours au Tribunal arbitral du sport, affirmant que rejouer l'arbitrage d'un match déjà terminé était une chose « sans précédent », et estimant que l'affaire pourrait dépasser les frontières du football africain pour poser une question relative à l'avenir du jeu et à ses règles.

Le Sénégal peut aussi tenter d'établir une distinction entre le cas de la finale 2025 et des situations antérieures dans lesquelles une équipe a refusé d'achever le match de façon définitive, dont le match retour de la finale de la Ligue des champions d'Afrique 2019 entre l'Espérance de Tunis et le Wydad de Casablanca, en insistant sur le fait que ses joueurs sont bel et bien revenus sur le terrain et ont repris le jeu.

Le Maroc réclame une application littérale du règlement

En revanche, la défense marocaine s'appuie sur une lecture directe des articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations, qui prévoient de considérer une équipe comme perdante en cas de refus de jouer ou de départ du terrain avant la fin du match sans l'autorisation de l'arbitre, avec la possibilité de la déclarer perdante sur le score de 3-0 et de l'exclure selon les circonstances.

Le Maroc fait valoir que l'infraction a bel et bien été commise au moment du départ des joueurs sénégalais du terrain, et que, par conséquent, leur retour ultérieur n'annule pas le fait qui s'est produit auparavant.

Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football, a confirmé cette orientation dans des déclarations au magazine Jeune Afrique, affirmant que les règles du football et les règles juridiques régissant le match ont été « entravées et violées » par l'adversaire.

Il a ajouté que la Fédération internationale de football a modifié ses règlements à la suite de l'incident, de sorte que le joueur qui quitte le terrain sans autorisation s'expose désormais à une sanction par carton rouge, estimant que cela conforte le point de vue marocain.

La partie marocaine s'appuie également sur un fait plus précis, à savoir que le nombre de joueurs sénégalais présents sur le terrain est tombé, à un moment du match, à trois joueurs seulement, alors que les Lois du Jeu exigent la présence d'au moins sept joueurs pour que l'une des deux équipes puisse poursuivre le match.

Sur cette base, la défense marocaine peut faire valoir que l'infraction était déjà consommée avant le retour des joueurs sénégalais, et que la reprise ultérieure du match n'efface pas l'effet du comportement survenu durant la période d'interruption.

La reprise du match protège-t-elle son résultat ?

C'est ici que l'affaire atteint son point le plus délicat, car il ne s'agit pas seulement de déterminer si le Sénégal a enfreint les règlements, mais aussi de s'interroger sur la sanction appropriée à cette infraction.

Le Sénégal a bel et bien quitté le terrain, mais le match a ensuite repris et s'est poursuivi jusqu'au coup de sifflet final, pour donner un vainqueur sur le terrain.

Dès lors, le Tribunal arbitral du sport doit mettre en balance, d'une part, le principe de l'application stricte des règlements et, d'autre part, le principe de proportionnalité des sanctions et de préservation de l'intégrité du résultat sportif.

La question centrale est la suivante : le départ du terrain sans l'autorisation de l'arbitre entraîne-t-il automatiquement l'application des articles 82 et 84 et l'annulation du résultat du match, même si l'équipe est revenue par la suite et a repris le jeu sous la direction de l'arbitre, et a remporté le match ? Ou bien le retour de l'équipe, la reprise de la rencontre, puis le coup de sifflet final de l'arbitre rendent-ils le résultat sportif protégé, avec la possibilité d'infliger d'autres sanctions disciplinaires aux responsables de l'incident ?

Ce point précis pourrait être la clé de la décision attendue à Lausanne, car l'affaire ne porte pas uniquement sur le fait de savoir si le comportement du Sénégal était contraire aux règlements, mais sur le fait de savoir si cette violation justifie la sanction maximale possible : retirer le résultat d'un match acquis sur le terrain et attribuer le titre à l'adversaire.