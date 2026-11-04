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Manchester City v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

Les agents d'Aït Nouri le rapprochent d'un géant anglais

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L'international algérien souhaite jouer un rôle plus important

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Manchester United a reçu un coup de pouce dans ses efforts pour recruter Rayan Aït-Nouri, l'arrière latéral de Manchester City, qui souffre d'un manque de temps de jeu cette saison sous la direction de l'entraîneur italien Enzo Maresca.

Aït-Nouri, âgé de 25 ans, était candidat à un transfert vers Manchester United lors du dernier mercato estival, en raison de la volonté du club de renforcer le poste d'arrière gauche.

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Manchester United a également été associé à Lewis Hall, joueur de Newcastle, et à Alejandro Baldé, joueur du Barça, mais l'entraîneur Michael Carrick n'a obtenu aucune nouvelle recrue à ce poste et a été contraint de s'appuyer sur Luke Shaw comme seule option dans l'équipe première.

United était intéressé par le recrutement de la star algérienne, mais Manchester City a refusé une offre de prêt lors du dernier jour du mercato. Toutefois, le club pourrait renouveler son intérêt pour le joueur en janvier prochain, d'autant plus que les probabilités d'un départ augmentent, selon le journal britannique The Sun.

Une envie de jouer

Aït-Nouri n'a disputé que 4 matchs cette saison, sans jouer la moindre rencontre en Premier League, malgré son désir d'obtenir davantage de temps de jeu, surtout qu'il n'a participé qu'à 17 matchs de Premier League sous la direction de Pep Guardiola la saison dernière.

Manchester City ne tenait pas à laisser le défenseur rejoindre son rival Manchester United, au moment où le joueur suscite également l'intérêt de la Juventus.

Selon le rapport, Aït-Nouri pourrait quitter Manchester City lors du prochain mercato hivernal, après que ses agents ont réclamé de trouver une « solution » à sa situation actuelle.

Les agents du joueur ont déclaré : « Nous devons trouver la meilleure solution avec Manchester City. Il ne peut pas rester dans une situation où son talent est gâché. »

Aït-Nouri a participé à deux matchs, en Carabao Cup et en Ligue des champions cette saison, et a réussi à délivrer 3 passes décisives en seulement 168 minutes de jeu.

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