Lens : Seko Fofana raconte l'émotion lors de sa prolongation

Convoité cet été, le milieu de terrain artésien est finalement resté à Lens, prolongeant même son contrat d'une saison devant un Bollaert ravi.

Le 31 août dernier, le stade Bollaert vivait une magnifique soirée. D'abord parce que le RC Lens faisait le spectacle sur le terrain, dominant largement Lorient (5-2). Et puis parce qu'au coup de sifflet final, Seko Fofana annonçait qu'il restait au club et qu'il prolongeait son contrat d'un an.

"Ici, j'ai beaucoup de responsabilités"

Meilleur joueur de l'équipe de Franck Haise la saison dernière, le milieu de terrain box to box a eu des sollicitations cet été. Mais il a finalement fait le choix de poursuivre l'aventure à Lens.

"Si j'étais parti, il aurait fallu que tout soit réuni. Sur certains côtés, je m'y retrouvais. Mais sur le plan humain, je ne savais pas", confie-t-il aujourd'hui à L'Equipe.

"Ici, j'ai beaucoup de responsabilités. On a une très bonne équipe, mieux armée, avec une bonne ambiance. Je crois en nous, au projet."

Bien lui en a pris, puisqu'après huit journées et avant de recevoir Lyon ce dimanche, les Lensois occupent la quatrième place de Ligue 1 tout en proposant l'un des jeux les plus attrayants du championnat.

"Un grand moment d'émotion"

L'intéressé aussi a vécu une soirée à part le 31 août. Venu annoncer sa prolongation sur le terrain et acclamé par tout le public ainsi que ses partenaires, il s'en souviendra.

"C'était un moment de grande émotion. J'attendais dans le tunnel en connaissance de cause. Les spectateurs, non. Les lumières du stade se sont éteintes. Les supporters ont sorti leurs lampes de téléphones portables. C'était incroyable", se remémore-t-il.

"Quand je pénètre sur la pelouse, mes partenaires viennent m'accueillir. Je suis happé par tout ça. À la base, je ne pleure pas. Là, j'ai pensé à eux. À ceux qui voulaient que je reste cet été. Aux autres qui avaient critiqué mon choix de venir à Lens en 2020. C'était un soulagement."