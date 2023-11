Lens - OM : La provocation inattendue de Franck Haise contre Marseille

En conférence de presse ce samedi avant la réception de Marseille, l’entraîneur du RC Lens, Franck Haise, a sonné l’OM.

Le RC Lens reçoit l’Olympique de Marseille ce dimanche (20h45) à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1. Avant ce choc, le coach du RC Lens s’est présenté en conférence de presse ce samedi. Répondant aux questions des journalistes, Franck Haise a fait savoir qu’il ne comptait perdre ce match.

Le message de Franck Haise à ses joueurs

Trois jours après la défaite face au PSV Eindhoven en Ligue des Champions (1-0), le RC Lens compte bien renouer avec la victoire dès dimanche. Franck Haise a d’abord profité de l’occasion pour booster ses joueurs. « Tous les matchs comptent », a-t-il fait savoir. Par la suite, le technicien français évoque l’enjeu de cette rencontre pour les Sang et Or.

Un match déterminant

« En fin de saison dernière, à la 34e journée, celui-ci était déterminant. C'est un match qui revêt une importance pour essayer d'intégrer la première partie du tableau et se rapprocher des huit premières places. Pour la suite on verra car des équipes ont pris beaucoup d'avance », reconnait Franck Haise. Pour ce dernier, la rencontre contre l’Olympique de Marseille est un match à gagner.

Franck Haise encense l’OM

Par ailleurs, Franck Haise reconnait que Marseille est une équipe difficile à battre. L’entraîneur lensois étale les qualités et forces de l’OM. « Une équipe très solide, qui encaisse très peu de buts, qui concède peu d'occasions », confie Franck Haise avant d’enchaîner par le plan de son club pour sauter le verrou de la défense marseillaise. « C'est une équipe très hermétique, pas facile à bouger. C'est une équipe généreuse, ce sera à nous d'être à la hauteur et de trouver des solutions », ajoute-il. Pour rappel, Marseille (9e) et Lens (10e), se suivent au classement de la Ligue 1 avec le même nombre de points (13 pts).