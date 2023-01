"Lens est candidat au titre" : ce sont les chiffres qui le disent

Grâce à sa victoire contre le PSG (3-1), le RC Lens est revenu à 4 points du leader. Et selon les chiffres et statistiques, ils doivent croire au titr

Revenus en Ligue 1 il y a deux ans avec de l'ambition, les Sang et Or ont démontré qu'un promu pouvait bousculer les meilleurs équipes du championnat. Mieux encore, les hommes de Frank Haise se sont érigés comme l'un des principaux outsiders pour le titre. Mais si les suiveurs voient davantage Monaco ou Marseille comme véritables rivaux du PSG, la saison des Lensois est là pour leur prouver le contraire.

Un duel à l'avantage du RC Lens

Au jeu des confrontations directes, ce sont les Lensois qui dominent. Lors des 3 déplacements du PSG à Bollaert depuis le retour du RC Lens en Ligue 1, ils ne se sont jamais imposés et ont déjà été battus 2 fois (3-1 ce soir et 1-0 le 10 septembre 2020). Paris a d'ailleurs perdu ses 3 derniers déplacements chez son dauphin en Ligue 1, à Lyon en janvier 2018 (2-1), à Lille en avril 2019 (5-1) et à Lens ce soir (3-1).

Côté individuel, Franck Haise a remporté 80% de ses matches contre une équipe tenante du titre en Ligue 1 (4/5 – tous avec Lens), pourcentage le plus élevé pour un entraîneur ayant disputé au moins 3 rencontres de ce type au 21e siècle. Sa recette miracle? Le pressing haut, comme le confirme Seko Fofana. « L'objectif ce soir c'était de bien les presser. On a été récompensés ce soir sur le troisième but. On a fait tout ce qu’il fallait et on est récompensé à la fin face à une belle équipe. On est les premiers à les faire tomber cette saison », a déclaré après le match le milieu de terrain lensois au micro d'Amazon Prime.

Des Lensois en pleine bourre

Getty Images

Avec 40 points en 17 journées de Ligue 1, Lens compte le 2e plus haut total pour une équipe classée 2e à ce stade de la compétition derrière Nîmes en 1959/60. Les Sang et Or ont, en outre, remporté chacun de leurs 9 derniers matchs de Ligue 1 à domicile, égalant la meilleure série de son histoire sur ses terres dans l’élite (9 entre mars et septembre 1985). Seul Paris en 2017/18 et en 2018/19 a également réussi à remporter ses 9 premières réceptions d’une saison de Ligue 1 au 21e siècle.

Très en forme ce soir, Loïs Openda a marqué son 8e but en Ligue 1 cette saison, soit le plus haut total pour un joueur belge dans les 5 grands championnats européens en 2022/23. L’attaquant de Lens a également délivré son premier assist avec les Sang et Or, pour son 17e match dans l’élite. Peut-t-il faire mieux qu'Arnaud Kalimuendo la saison passée et emmener le RC Lens vers le titre en fin de saison?