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Troisième match sans victoire : très diminué et longtemps en infériorité numérique, le Bayern n’a pas fait mieux que 0-0 sur le terrain du Hamburger SV. Les notes des joueurs bavarois.

Un nul contre le 1. FC Cologne, une défaite sur le terrain du LOSC Lille, des débats autour de Jamal Musiala, de nouveau absent en raison d’une déchirure d’une fibre musculaire . À cela s’ajoutent les blessures de Manuel Neuer, Alphonso Davies, Michael Olise, Serge Gnabry, Ismael Saibari et Harry Kane. Les Munichois se sont rendus à Hambourg diminués, tant sur le plan moral que dans leur effectif.

Vincent Kompany a créé la surprise en titularisant Sacha Boey, Bara Ndiaye et Noah Codjo-Evora . Les Munichois ont dominé une grande partie du match, mais se sont créé très peu d’occasions. À la 44e minute, Joshua Kimmich a reçu un carton rouge direct pour un geste violent inutile .

Le Borussia Dortmund peut prendre quatre points d’avance en tête de la Bundesliga dimanche en battant le Bayer Leverkusen.

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Retrouvez ici le compte rendu du match du Bayern Munich sur le terrain du Hamburger SV.

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Bayern Munich, les notes face au HSV : Jonas Urbig

Il a réalisé sans doute l’arrêt le plus fou de sa carrière jusqu’ici. À la 48e minute, Urbig a craint, sans raison, qu’un dégagement de Stanisic vers son propre but soit considéré comme une passe en retrait volontaire. Au lieu d’arrêter le ballon des mains, il l’a donc détourné de la tête au-dessus de la barre, juste devant sa ligne. De manière plus classique, Urbig a repoussé un coup franc astucieux d’Albert Grönbaek (45e+1) et une frappe à bout portant de Sebastiaan Bornauw (49e). Note : 2,5.

Bayern Munich, les notes face au HSV : Sacha Boey

Après cinq brèves apparitions, il a connu sa première titularisation de la saison. Boey a fait preuve de bonne volonté, mais son manque de temps de jeu était manifeste. Note : 4.

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Bayern Munich, les notes face au HSV : Min-Jae Kim

Très solide défensivement, notamment lors d’un duel important face à Patson Daka, qui avait réussi à percer (23e). Kim s’est aussi montré en attaque : à la 19e, il a lancé Ndiaye en profondeur avant l’occasion de ce dernier ; à la 60e, il a effectué une percée spectaculaire balle au pied dans la surface adverse. Note : 2.

Bayern Munich, les notes face au HSV : Jonathan Tah

Titularisé à la place de Dayot Upamecano. Beaucoup plus discret que Kim, son partenaire en défense, mais néanmoins correct. Note : 3.

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Bayern Munich, les notes face au HSV : Josip Stanisic

Il a continué d’alterner entre les deux côtés de la défense. Face au HSV, Stanisic a de nouveau commencé à gauche. À la 48e, il a dégagé le ballon vers son propre but, provoquant l’intervention de la tête d’Urbig. À la 63e, Stanisic a eu beaucoup de chance de ne pas être sanctionné pour son coup de pied sur Rössing-Lelesiit. Note : 4.

IMAGO

Bayern Munich, les notes face au HSV : Joshua Kimmich

À la 4e minute, Kimmich a failli marquer directement sur corner. Il s’est ensuite efforcé d’impulser le jeu, sans apporter de contribution décisive, avant d’être expulsé juste avant la pause pour un geste totalement inutile, sanctionné d’un carton rouge direct. Alexander Rössing-Lelesiit a d’abord légèrement repoussé Kimmich, qui l’a alors tiré par les cheveux et fait tomber. Note : 6.

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Bayern Munich, les notes face au HSV : Tom Bischof

Un joueur actif au sein du double pivot. Bischof a touché de loin le plus de ballons parmi les Munichois, remporté de nombreux duels et délivré plusieurs passes qui ont ouvert le jeu. Note : 3.

Bayern Munich, les notes face au HSV : Lennart Karl

Sa baisse de forme laisse de plus en plus perplexe . Comme contre Cologne et Lille, Karl a livré une très faible prestation sur l’aile droite face au HSV. Remplacé à la 52e minute, apparemment en raison de problèmes à la hanche. Note : 5.

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Bayern Munich, les notes face au HSV : Aleksandar Pavlovic

Souvent au contact du ballon, mais finalement sans influence au poste de numéro 10. Note : 4.

IMAGO

Bayern Munich, les notes face au HSV : Bara Ndiaye

Deux apparitions pour un total de quatre minutes : tel était le bilan du Sénégalais de 18 ans cette saison. Face au HSV, Ndiaye a été titularisé pour la première fois, à un poste inhabituel pour lui sur l’aile gauche. À la 19e, il s’est présenté dangereusement dans la surface, mais sa frappe a été contrée. Discret pour le reste, il a été remplacé à la pause. Note : 4,5.

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Bayern Munich, les notes face au HSV : Noah Codjo-Evora

Après l’échec des expériences avec Karl, Bischof et Konrad Laimer, Kompany a aligné pour la première fois Noah Codjo-Evora d’entrée à la pointe de l’attaque face au HSV. L’attaquant prometteur de 19 ans a eu beau se rendre disponible à plusieurs reprises, il n’est guère parvenu à entrer dans le match. Hormis une frappe à la 9e minute, il ne s’est pas illustré. Note : 5.

Bayern Munich, les notes face au HSV : les remplaçants

Luis Diaz : Entré à la pause à la place de Ndiaye, il a ainsi connu sa deuxième entrée en jeu depuis sa guérison d’une déchirure d’un faisceau musculaire. Diaz s’est placé sur l’aile gauche et a apporté au moins un peu de vivacité à l’attaque munichoise. Note : 3,5.

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Konrad Laimer : Il a remplacé Karl à la 52e minute, a ensuite joué ailier droit et a dû sortir à son tour à la 87e, touché physiquement. Note : 4.

Nathaniel Brown : Entré à la place de Laimer juste avant la fin. Non noté.