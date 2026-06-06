Lennart Karl a été écarté de la sélection allemande pour la Coupe du monde

Lennart Karl doit renoncer à la Coupe du monde avec l’Allemagne. L’attaquant de 18 ans du Bayern Munich s’est blessé vendredi lors d’un entraînement de l’équipe nationale et manquera définitivement la phase finale. Le sélectionneur Julian Nagelsmann a déjà désigné un remplaçant.

Plus tôt dans la journée, l’attaquant s’était blessé à l’entraînement et avait été immédiatement conduit à l’hôpital pour des examens. Nagelsmann s’était alors montré peu optimiste : « Ça ne s’annonce pas bien », avait-il confié.

Peu après, les craintes se sont confirmées : l’attaquant n’est pas suffisamment en forme pour disputer la Coupe du monde et quitte donc la sélection allemande.

Ces dernières semaines, Karl était présenté comme l’une des révélations de l’équipe de Nagelsmann. L’attaquant avait impressionné à l’entraînement et lors des matchs amicaux, et semblait en pole position pour grappiller du temps de jeu durant la compétition. La semaine dernière encore, il était titulaire lors de la victoire 4-0 en amical contre la Finlande.

Selon Florian Plettenberg de Sky Sport, c’est Assan Ouedraogo qui le remplacera. Le milieu de terrain de 20 ans, propriété du RB Leipzig, avait manqué de peu la sélection initiale.

Nagelsmann l’a déjà prévenu personnellement, et le club de Leipzig a été informé. En vacances en Espagne, le jeune international ralliera Chicago dès que possible pour rejoindre le groupe.

Pour Ouedraogo, c’est un rêve inattendu qui se réalise : le milieu de terrain n’avait jusqu’ici disputé qu’un seul match international, en novembre dernier.