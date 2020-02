Lenglet : "Par rapport à l'historique, le Barça est favori"

Le défenseur central tricolore livre son avis avant le 8e de finale aller de Ligue des champions contre Naples ce mardi (21h).

Le Barça se déplace à ce mardi dans l'antre du San Paolo pour y défier le Napoli en 8e de finale aller de . Une affiche dont les Blaugrana espèrent sortir vainqueurs pour poursuivre leur rêve de renouer avec le succès sur la scène européenne.

"Par rapport à l'historique, oui, le Barça est le favori, a confié Clément Lenglet dans un entretien à L'Equipe. Après, Naples est une équipe qui a beaucoup de qualités, beaucoup de talent, des joueurs offensifs qui s'entendent très bien. Ils ont récupéré (Kalidou) Koulibaly qui est très important pour eux.

"C'est une équipe qui est très dangereuse et il faudra qu'on soit à 100 % et très performants pendant tout le match pour obtenir un résultat là-bas. Sachant que c'est un stade aussi très compliqué."

"Je savais que ma saison serait compliquée"

Le défenseur, international depuis l'an dernier, est également revenu sur sa deuxième saison en Catalogne, plus délicate que la première. "C'est une saison pas commune parce que, déjà, il y a eu un changement d'entraîneur en cours de saison.

"J'ai encore pas mal de choses à améliorer, collectivement comme individuellement. Mais je suis satisfait, parce que je joue des matches, parce que j'apprends au quotidien. C'est ma deuxième saison à Barcelone, je savais qu'elle serait compliquée. (...) On est encore en course en Ligue des champions et en Championnat. On a des choses à aller chercher."

Enfin, il est revenu sur le choix de Quique Setien de lui préférer Samuel Umtit lors des premiers matches après son arrivée et s'il avait douter à ce moment-là. "Le doute, non. Mais le coach avait une idée en tête, il souhaitait faire jouer Sam (Samuel Umtiti). Il fallait l'accepter. J'ai travaillé de mon côté pour être le plus performant possible quand il me mettait sur le terrain et ça s'est plutôt bien passé."