L'ambition du Maroc d'accueillir la Coupe du monde ne se limite plus à l'organisation des matches du tournoi et à l'aménagement des stades pour recevoir les sélections et les supporters, elle s'est muée en un vaste projet de développement visant à redessiner la carte des infrastructures et des transports, et à élargir le cercle des retombées pour englober les différentes régions du Royaume, dans le cadre de préparatifs exceptionnels pour accueillir l'édition 2030.

Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football, a affirmé que les efforts du Royaume pour organiser la Coupe du monde reposent sur un acquis historique et un long parcours de développement entamé dès la fin des années 1990, avant d'être couronné par l'honneur d'organiser l'édition 2030.

Lekjaa a précisé, dans des déclarations rapportées par le site marocain « Hesport », que la prochaine édition du Mondial revêt un caractère exceptionnel, dans la mesure où elle marquera le centenaire du lancement de la compétition, à travers son organisation sur deux continents et par trois pays, soulignant que le Maroc représentera le continent africain lors de cet événement mondial.

Le président de la Fédération marocaine a révélé l'inclusion de 38 sites destinés à l'hébergement des sélections dans le cahier des charges du tournoi, une démarche qui dépasse le concept traditionnel limitant les lieux de résidence des équipes aux villes hôtes des matches, et qui ouvre la voie à une répartition plus large des bénéfices liés à l'organisation de l'événement.

Lekjaa a insisté sur le fait que la vision marocaine ne vise pas à cantonner les retombées de développement du Mondial aux six villes qui accueilleront les rencontres, mais cherche à généraliser les bénéfices sur la plus grande surface géographique possible, de manière à garantir que les effets du tournoi s'étendent aux différentes régions du pays.

Dans le même ordre d'idées, il a évoqué le lien entre l'organisation de la Coupe du monde et un ensemble de grands projets structurants, notamment dans les domaines des infrastructures et du transport ferroviaire, parmi lesquels le prolongement de la ligne de train à grande vitesse jusqu'à la ville de Marrakech, avec une volonté de développer le réseau à l'avenir et de l'étendre vers Agadir.

Ainsi, le Maroc mise sur la transformation du Mondial 2030 en une étape charnière de son parcours de développement, de sorte que l'héritage du tournoi ne se limite pas aux stades et aux installations sportives, mais s'étende aux projets de transport, d'infrastructures et de développement urbain, laissant une empreinte qui dépasse les années durant lesquelles se dérouleront les compétitions.