Leipzig-PSG, Youri Djorkaeff : "La pression est énorme, les enjeux colossaux"

Dans un entretien accordé au Parisien, l'ancienne gloire du PSG a prévenu : le plus dur commence maintenant pour les hommes de Thomas Tuchel.

Le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec son histoire ce mardi soir, face aux Allemands du , en demi-finale de la Ligue des Champions. Emmené par ses stars que sont Kylian Mbappé et Neymar, le Champion de , qualifié dans les derniers instants de la partie face à l' Bergame (1-2) en quarts de finale, va encore devoir hausser son niveau de jeu face à la formation entraînée par Julian Nagelsmann. Car dans le dernier carré, la pression est encore bien supérieure, selon Youri Djorkaeff.

"Défensivement, c'est un bloc difficile à manœuvrer"

"Le plus dur commence pour le PSG. le Les 8es et les quarts sont toujours compliqués mais le risque de perdre en demi-finale, si près du but, c'est très difficile. La pression est énorme, les enjeux colossaux. Le dernier carré c'est extraordinaire, c'est le concentré d'une vie de footballeur sur deux matchs", a expliqué l'ancienne gloire du PSG et de l'Equipe de France, dans un entretien accordé au quotidien Le Parisien. Pour le milieu offensif, Paris doit absolument jouer son football habituel. Sans complexes.

"Une erreur à éviter ? Ce serait de déjouer face à cette équipe. Elle a des qualités. Si elle est en demi c'est qu'elle l'a mérité. Cela fait un moment qu'on la voit grandir. Elle pratique un très bon football avec beaucoup de projections rapides vers l'avant. Défensivement, c'est un bloc difficile à manœuvrer. Elle ressemble peut-être à ce que Paris a pu rencontrer avec l'Atalanta mais avec plus de rigueur. Ce serait bien que le PSG n'attende pas la 90e minute pour inscrire son premier but...", a-t-il prévenu... Coup d'envoi à 21h00.