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L'ailier norvégien Antonio Nusa réalise d'excellentes prestations avec le club allemand de Leipzig depuis le début de la saison, et l'éclosion du joueur de 21 ans attire l'attention de plusieurs grands clubs européens, qui suivent sa progression en vue de le recruter.

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L'ailier norvégien a inscrit 6 buts et délivré 8 passes décisives en 15 matchs disputés toutes compétitions confondues, s'imposant comme l'un des principaux atouts offensifs de l'équipe allemande.

Arsenal figure en tête des clubs intéressés par le joueur norvégien, plusieurs rapports évoquant une possible offensive du club anglais pour le recruter lors du prochain mercato d'hiver , afin de renforcer ses options offensives.

Mais selon le site « Bulinews », Leipzig n'a pas l'intention de se séparer de Nusa lors du mercato hivernal : le club tient à conserver son ailier norvégien au moins jusqu'à la fin de la saison et ne souhaite pas le laisser partir en janvier.

Des rapports avaient indiqué que Leipzig avait fixé à 80 millions d'euros le montant nécessaire pour accepter une future vente du joueur, mais ce chiffre pourrait ne pas suffire à convaincre le club allemand de le céder.

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Leipzig est en position de force dans les négociations, d'autant que le contrat de Nusa court jusqu'en 2029, ce qui permet au club allemand de maîtriser son avenir et de ne pas se précipiter pour accepter une offre de départ.

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Les statistiques du joueur reflètent l'ampleur de sa progression cette saison : il a déjà été impliqué sur 11 buts en Bundesliga, dépassant le total de ses contributions offensives lors de chacune de ses deux premières saisons dans le championnat, durant lesquelles il n'avait totalisé que 7 buts et passes décisives par saison.

Nusa avait évoqué son début de saison réussi dans des déclarations accordées au site allemand en septembre dernier, après la victoire 5-0 de Leipzig face à Hambourg en Bundesliga, affichant sa confiance en ses capacités et sa volonté constante d'aider son équipe.

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Le joueur avait alors déclaré : « Je crois toujours en mes capacités. La saison dernière, je n'ai peut-être pas réalisé les statistiques que je méritais, mais je travaille dur et j'essaie toujours d'aider l'équipe et de marquer le plus de buts possible. »

Arsenal réalise un début de saison exceptionnel, avec 9 victoires lors de ses 10 premiers matchs de Premier League. Pourtant, le club souffre d'un manque de rendement offensif : Kai Havertz, Martin Ødegaard et Bukayo Saka sont les meilleurs buteurs de l'équipe en championnat, avec seulement 3 réalisations chacun.

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Arsenal a par ailleurs remporté 6 de ses victoires en championnat avec un seul but d'écart, tandis que Havertz a été pris au piège du hors-jeu à 15 reprises, plus que tout autre joueur de la compétition.

Face à la baisse de régime de l'attaquant suédois Viktor Gyökeres, auteur de 21 buts toutes compétitions confondues la saison dernière et titularisé une seule fois en championnat cette saison, Arsenal cherche à recruter un attaquant lors du mercato d'hiver , afin de jouer pleinement les premiers rôles en Premier League et en Ligue des champions.

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Le club londonien espérait attirer Nusa, mais le refus de Leipzig de le laisser partir en janvier rend la conclusion du dossier plus compliquée.