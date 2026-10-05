Andrés Iniesta, légende du Barça et de la sélection espagnole, a chanté les louanges de ce que propose son compatriote Lamine Yamal, à seulement 19 ans.

Iniesta a déclaré lors d'un entretien avec le journal Mundo Deportivo : « Ce que propose Yamal n'est pas normal, car si c'était normal, il y aurait davantage de joueurs capables de faire la même chose. »

Il a insisté : « C'est quelque chose d'anormal, et ce qui est beau et important là-dedans, c'est l'ambition qu'il possède, cette spontanéité, et si l'on s'arrête pour réfléchir à ce qui l'attend à cet âge, alors son avenir paraît tout simplement extraordinaire. »

Il a poursuivi : « Est-ce que le recrutement de Rodri offre au Barça un bond vers un sacre européen ? Oui, assurément. La présence d'un joueur comme Rodri fait monter le niveau de l'équipe, sans aucun doute. »

Il a souligné : « Un joueur de ce niveau comme Rodri, avec l'importance qu'il a au sein de l'équipe et sa compréhension du jeu, offre assurément au Barça un nouveau bond en avant au niveau. »

Il a fait remarquer : « Qui ressemble le plus à Iniesta en tant qu'entraîneur parmi les joueurs présents actuellement dans le football mondial ? Si l'on parle des milieux de terrain, j'aime beaucoup les joueurs que nous avons au Barça. »

Il a précisé : « J'aime beaucoup Pedri, je l'adore même, mais j'aime aussi beaucoup Fermín López, et j'aime beaucoup Dani Olmo, ainsi que Gavi. »

Il a conclu : « Je pense qu'au lieu de dire que tel ou tel joueur est le plus proche, on peut dire que ces joueurs possèdent ce qu'il y a de meilleur. Ou du moins de mon point de vue, lorsque vous me demandez : comment aimez-vous qu'un footballeur soit ? Eh bien ces trois-là, par exemple, incarnent exactement le type que j'aime. »