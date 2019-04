Leganes-Real Madrid 1-1 - Accroché par Leganes malgré Benzema, le Real perd encore du terrain

Bousculé par une équipe de Leganes sans complexes, le Real Madrid a encore déçu, ce lundi. Un but de Karim Benzema a limité la casse.

Au moment de faire des comptes, Zinédine Zidane n'aura tout de même pas grand chose à garder de cette saison. Le rendement de Karim Benzema apparait peut-être comme l'unique satisfaction d'une année blanche pour le triple champion d'Europe en titre, balayé par l' en et toujours dans le dur en .

Ce lundi soir, les Merengue se déplacaient à Leganes pour tenter de revenir à distance respectable de l'Atlético. Zidane l'a clairement affirmé en conférence de presse : la seconde place sera l'objectif de cette dernière ligne droite. Mais il en faudra plus, on l'a bien compris, pour pimenter un peu le sprint final de cette bande de champions usés.

La première période a été un symbole du jeu du Real cette saison : une possession écrasante mais stérile, peu de changements de rythme et des frissons sur chaque contre adverse. Après une première alerte sérieuse de Braithwaite au quart d'heure de jeu (15e), l'ancien Toulousain s'est mué en passeur avant la pause pour décaler Jonathan Silva, dont la frappe à mi-distance a fait mouche (0-1, 45e).

Heureusement pour les Madrilènes, Karim Benzema a encore répondu présent pour éviter le pire en égalisant rapidement. Dès l'entame du second acte, le numéro 9 du Real a fait parler son métier et sa finesse pour exploiter un ballon dans la surface et déclencher une frappe que Cuellar Pichu a relâché dans ses pieds (1-1, 51e). L'ancien Lyonnais a inscrit son 18ème but en au passage.

Evidemment, le Real a ensuite poussé dans la dernière demi-heure mais ses attaques ont été trop désordonnées pour repasser devant, malgré une configuration d'attaque-défense très nette. Au contraire, le Real s'est même (re)fait une frayeur lorsque En-Nesyri a trouvé le chemin des filets avant de voir son but refusé pour hors-jeu. On en est resté là. Toujours troisième, l'équipe de Zinédine Zidane reste à 4 points de l'Atlético.